Em meio à indefinição, Koeman fala sobre futuro no Barcelona: 'Ainda tenho mais um ano de contrato'

O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, minimizou o interesse do clube catalão em Xavi Hernández e Mikel Arteta para assumir o seu cargo em caso de uma demissão. Em entrevista coletiva, o holandês garantiu que quer continuar no Barça e reforçou que ainda tem um ano de contrato. VEJA A TABELA DE LA LIGA

- Minha motivação é a mesma desde o primeiro dia. Eu sabia que chegar como treinador ao Barça com o Covid-19 seria complicado, e mais complicado com as coisas que aconteceram. Eu quero estar aqui e é meu trabalho. Eu não falei com ninguém. Devemos esperar quem vem como presidente e seu plano. Se não vejo futuro para mim, vamos ter problemas, porque tenho mais um ano de contrato - disse o comandante.O Barcelona não vive um bom momento. Em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, está a cinco pontos do líder Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos. Na Liga dos Campeões, foi goleado em casa pelo Paris Saint-Germain por 4 a 1.