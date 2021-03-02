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futebol

Em meio à indefinição, Koeman fala sobre futuro no Barcelona: 'Ainda tenho mais um ano de contrato'

Treinador do Barça minimizou interesse do clube catalão em contratar Xavi Hernández para assumir seu cargo...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 11:43

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 11:43
Crédito: Josep LAGO / AFP
O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, minimizou o interesse do clube catalão em Xavi Hernández e Mikel Arteta para assumir o seu cargo em caso de uma demissão. Em entrevista coletiva, o holandês garantiu que quer continuar no Barça e reforçou que ainda tem um ano de contrato. VEJA A TABELA DE LA LIGA
- Minha motivação é a mesma desde o primeiro dia. Eu sabia que chegar como treinador ao Barça com o Covid-19 seria complicado, e mais complicado com as coisas que aconteceram. Eu quero estar aqui e é meu trabalho. Eu não falei com ninguém. Devemos esperar quem vem como presidente e seu plano. Se não vejo futuro para mim, vamos ter problemas, porque tenho mais um ano de contrato - disse o comandante.O Barcelona não vive um bom momento. Em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, está a cinco pontos do líder Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos. Na Liga dos Campeões, foi goleado em casa pelo Paris Saint-Germain por 4 a 1.
O Barça volta a campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Rei. O Sevilla venceu o primeiro jogo por 2 a 0.

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