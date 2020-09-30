Em jogo pouco inspirado, Atlético de Madrid fica no empate com o Huesca

Em sua segunda partida do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid empatou com o Huesca em 0 a 0. Jogando fora de casa, a equipe de Simeone foi pouco criativa e não ofereceu muitos perigos aos mandantes.EM BRANCO​Após goleada sobre o Granada e ótima estreia de Luis Suárez, o Atlético de Madrid pouco conseguiu criar e oferecer perigo ao Huesca. Apesar da alta posse de bola, a equipe de Simeone acertou apenas uma finalização na baliza adversária.