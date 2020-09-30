Em jogo pouco inspirado, Atlético de Madrid fica no empate com o Huesca

Em sua segunda partida do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid empatou com o Huesca em 0 a 0. Jogando fora de casa, a equipe de Simeone foi pouco criativa e não ofereceu muitos perigos aos mandantes.EM BRANCOApós goleada sobre o Granada e ótima estreia de Luis Suárez, o Atlético de Madrid pouco conseguiu criar e oferecer perigo ao Huesca. Apesar da alta posse de bola, a equipe de Simeone acertou apenas uma finalização na baliza adversária.
SEM VENCERCom quatro partidas disputadas, o Huesca ainda não venceu. São três empates e uma derrota até aqui. O Atlético de Madrid tem apenas dois jogos, com duas vitórias e um empate.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNo sábado (3), o Atlético de Madrid recebe o Villarreal, às 11h (horário de Brasília). No mesmo dia, às 13h30, o Huesca enfrenta o Elche.