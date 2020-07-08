Em jogo muito equilibrado, Celta e Atlético de Madrid empatam

Na sequência da 35ª rodada do Campeonato Espanhol, que começou nesta terça-feira com a vitória do Valencia sobre o Real Valladolid, o Atlético de Madrid visitou o Celta de Vigo, na Galícia, e as equipes empataram em 1 a 1. Morata abriu o placar para os Colchoneros e Fran Beltran empatou.
INÍCIO MORTALLogo nos primeiros segundos de partida, o Atlético de Madrid abriu o placar no Estádio de Balaídos. Após bela jogada de Arias pela direita, o lateral-direito tocou para Ángel Correa dentro da área, que tocou para Morata. A bola desviou em Fran Beltran antes de sobrar para o centroavante espanhol, que só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes.
INTENÇÃO OU SORTE?O Celta empatou a partida com três minutos do segundo tempo. Brais Méndez recebeu na direita, puxou para a perna canhota e mandou para dentro da área. Fran Beltran, que participou do gol do time adversário, se redimiu e bateu de forma meio estranha. A bola, no entanto, foi na gaveta de Oblak, que nada pôde fazer.
SITUAÇÃOCom o empate, o Atlético de Madrid chegou aos 63 pontos e está nove pontos à frente do Villarreal, primeiro clube fora do G-4. O Celta, com o ponto conquistado, tem 36 pontos e está lutando contra o rebaixamento. O clube está a sete pontos do Mallorca, primeiro clube do Z-3.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, a antepenúltima do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid enfrenta o Real Betis, no próximo sábado, no Estádio Wanda Metropolitano. A bola rola às 17h (de Brasília). O Celta enfrentará o Osasuna, também no sábado, fora de casa. O jogo acontece às 12h (de Brasília).