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futebol

Em jogo movimentado, Ponte Preta e Operário-PR apenas empatam

Macaca e Fantasma protagonizaram um jogo repleto de chances e equilibrado do começo ao fim...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 21:11

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 21:11
Crédito: Álvaro Jr/Ponte Press
No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Operário-PR protagonizaram um jogo movimentado, que terminou empato por 1 a 1. Com o resultado, a Macaca está na vice-liderança, com 18 pontos. O Fantasma é o 6º colocado, com 16 pontos.Na próxima rodada, a Ponte Preta recebe o Confiança. Já o Operário-PR encara o Cuiabá, dentro de casa.
O jogo
A Ponte dominou o primeiro tempo. Agressiva dentro de campo, a equipe de Campinas envolvia a marcação do adversário e enumerava chances de gols. A melhor oportunidade veio com Matheus Peixoto, que cabeceou e Thiago fez milagre.
De tanto insistir, o time paulista conseguiu abrir o placar. Apodi acertou um lindo chute e não deu chances ao goleiro, 1 a 0.
No segundo tempo o panorama do confronto mudou. O Operário-PR resolveu sair ao campo de ataque e quase empatou com Roger. No chute de Tomas, a bola explodiu no poste e o atacante completou para fora.
Na pressão, Tomas Bastos recebeu na grande área e fuzilou para não dar chances ao goleiro Ivan e dar números finais ao confronto.

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