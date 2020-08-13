Em jogo morno, Fluminense e Palmeiras só empatam no Maracanã

Tricolor ficou só no empate com o Palmeiras Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro após o título paulista foi em ritmo lento. Nesta quarta-feira (12), no Maracanã, a equipe de Vanderlei Luxemburgo ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Fluminense, que segue sem vencer na competição. Luiz Adriano, um dos destaques em campo, abriu o placar para os paulistas, mas Evanilson deixou tudo igual para os cariocas.

Com esse resultado, o Flu conquista o primeiro ponto no Brasileirão e sobe para a 13ª posição. Na próxima rodada, a equipe de Odair Hellmann recebe o Internacional. Com apenas este ponto e uma partida, o Alviverde fica em 11º e terá o Goiás, em casa, no sábado.

O JOGO

Com uma nova formação após a derrota na estreia, o Fluminense foi à campo no Maracanã com a ideia de propor o jogo contra o Palmeiras. Apesar de ter 70% de posse em vários momentos, o Tricolor novamente mostrou problemas na criação e, desorganizado, foi pouco perigoso. Melhor para os paulistas, que dificultaram a já deficiente saída de bola do time carioca e, em um desarme de Vitor Hugo em Fred, Luiz Adriano abriu o placar.

Com um jogo mais reativo do Palmeiras, sem aproximação e apostando na marcação, mesmo depois de sair na frente, o Flu continuou sem inspiração. O cenário mudou após a saída de Fred. Aos 32, o ídolo do Tricolor sentiu a coxa e precisou ser substituído. Seis minutos depois, Marcos Paulo, substituto do camisa 9, deu o passe para Evanilson bater Viña no alto, dominar no peito e chutar forte. Luan ainda matou Jailson no lance quando desviou a bola.

O segundo tempo foi ainda mais lento do que o primeiro e tecnicamente fraco. Mesmo com as substituições, os goleiros pouco precisaram trabalhar. As únicas duas oportunidades criadas foram com Marcos Paulo, chutando por cima, pelo Flu, e Luiz Adriano, com finalização para fora, para os visitantes. O Palmeiras tocou a bola, mas foi pouco para cima. O Fluminense conseguiu com o problema na criação.