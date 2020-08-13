futebol

Vasco x Sport: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas será a primeira do Cruz-Maltino na competição. Leão venceu no fim de semana...
12 ago 2020 às 22:27

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 22:27

Crédito: Último jogo entre Vasco e Sport foi em 2018, e terminou com vitória do Leão (PabloKennedy/LanceNet
Vasco e Sport se enfrentam na noite desta quinta-feira, em São Januário, na primeira partida do time mandante no Campeonato Brasileiro deste ano. O time pernambucano superou o Ceará, na primeira rodada, enquanto a partida do Cruz-Maltino com o Palmeiras foi adiada.O Vasco tem Vinícius lesionado e Bruno César, possível substituto, também ausente. Este por Covid-19. O técnico-ídolo Daniel Paulista deverá repetir a equipe do jogo anterior.
FICHA TÉCNICAVASCO X SPORT
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 13/8/2020, às 20hÁrbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Onde ver/ouvir: Tempo Real do LANCE!, Premiere, Sportv e rádios
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos e Andrey; Gabriel Pec, Benítez e Talles Magno.
Lesionado: Vinícius e Bruno César (este com Covid-19).Suspensos: -Pendurados: -
SPORT (Técnico: Daniel Paulista)Mailson, Patric, Adryelson, Maidana e Sander; Willian Farias, Betinho e Jonatan Gomez; Marquinhos, Elton e Rafael.
Lesionados: Barcia e Raul PrataSuspensos: -Pendurados: -
PALPITES: Na redação do L!, 50% das pessoas acreditam em vitória do Vasco, 25%, em empate e 25% em triunfo do Sport.

Tópicos Relacionados

sport vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

