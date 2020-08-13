Vasco x Sport: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Vasco e Sport se enfrentam na noite desta quinta-feira, em São Januário, na primeira partida do time mandante no Campeonato Brasileiro deste ano. O time pernambucano superou o Ceará, na primeira rodada, enquanto a partida do Cruz-Maltino com o Palmeiras foi adiada.O Vasco tem Vinícius lesionado e Bruno César, possível substituto, também ausente. Este por Covid-19. O técnico-ídolo Daniel Paulista deverá repetir a equipe do jogo anterior.
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 13/8/2020, às 20hÁrbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Onde ver/ouvir: Tempo Real do LANCE!, Premiere, Sportv e rádios
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos e Andrey; Gabriel Pec, Benítez e Talles Magno.
Lesionado: Vinícius e Bruno César (este com Covid-19).Suspensos: -Pendurados: -
SPORT (Técnico: Daniel Paulista)Mailson, Patric, Adryelson, Maidana e Sander; Willian Farias, Betinho e Jonatan Gomez; Marquinhos, Elton e Rafael.
Lesionados: Barcia e Raul PrataSuspensos: -Pendurados: -
PALPITES: Na redação do L!, 50% das pessoas acreditam em vitória do Vasco, 25%, em empate e 25% em triunfo do Sport.