Samuel renova com o Fluminense e passa a ter multa de R$ 190 milhões

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Vice-artilheiro da equipe sub-20 do Fluminense no ano passado com 13 gols, o centroavante Samuel, de 19 anos, prorrogou seu contrato com o clube por mais um ano e meio, até dezembro de 2022. O jogador teve também um reajuste salarial, e agora a nova multa rescisória para clubes do exterior é de 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões na cotação atual).

Samuel chegou ao Fluminense em 2015, após se destacar no Nova Iguaçu e ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. O jogador tem também passagem pela Seleção Brasileira Sub-17. O centroavante ficou atrás apenas de Evanilson na artilharia do sub-20 tricolor em 2019 e, no total, já marcou 53 gols em 131 partidas com o uniforme do Flu.

- Estou muito satisfeito com esse novo contrato e encaro isso como um aumento da minha responsabilidade em defender esse escudo tão importante do futebol mundial. Agradeço ao Fluminense pela confiança depositada em mim e tenho certeza de que podemos conquistar muitas coisas grandes. Vou continuar dando meu máximo para contribuir com aquilo que todo atacante precisa, que é fazer gol - afirmou Samuel.

Jorge Moraes, empresário do jogador, também falou com satisfação sobre a prorrogação de contrato de Samuel com o Fluminense.

- Nós estamos sempre próximos aos atletas e aos clubes para contribuir da melhor maneira possível com o crescimento profissional deles. Essa extensão de contrato simboliza a aposta que o Fluminense está fazendo no Samuel e reforça que ele tem todas as condições de chegar à equipe profissional. Estamos muito felizes e agradecemos ao atleta e aos familiares pela confiança no nosso trabalho - disse Jorge Moraes.