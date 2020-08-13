Bragantino e Botafogo fazem jogo agitado e empatam no Brasileirão

Tudo igual. Red Bull Bragantino e Botafogo fizeram um jogo agitado no Estádio Abi Chedid, em Bragança Paulista, nesta quarta-feira, e empataram em 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Alerrandro balançou as redes para o massa-bruta ainda no primeiro tempo, e Matheus Babi empatou para o Alvinegro na segunda etapa.
O Braga somou o segundo empate em duas partidas do Brasileirão. A equipe comandada por Felipe Conceição retorna aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Bahia, às 16h, fora de casa.
Como o Botafogo não atuou na primeira rodada, o clube de General Severiano iniciou a campanha na competição com um ponto. O próximo compromisso do Alvinegro também é no domingo, contra o Fortaleza, na Arena Castelão.
BRAGA NA BOA!O zero não demorou para sair do placar. As duas equipes iniciaram a partida visando o ataque, mas foi o Red Bull Bragantino quem teve sucesso. Em trama pelo lado direito, aos seis minutos, Matheus Jesus e Morato encontram Artur no flanco oposto da área. O camisa 7 tocou para o lado e Alerrandro teve apenas o trabalho de empurrar paras redes e marcar seu primeiro gol com a camisa do massa-bruta.O gol animou os mandantes e o Red Bull Bragantino passou a ditar o ritmo da partida depois do 1 a 0. O Botafogo, com dificuldades na marcação, pouco assustava a equipe comandada a equipe por Felipe Conceição no campo ofensivo. Os mandantes, inclusive, por pouco não ampliaram: Alerrandro acertou uma bola na trave após confusão na área do Alvinegro.
DOMÍNIO DO BRAGANTINOO Red Bull Bragantino não parou de atacar com a vantagem no placar. O Botafogo, por sua vez, mostrou cada vez mais dificuldade para se defender. A equipe mandante pressionou e incomodou o Alvinegro, que não conseguia criar jogadas pelo chão. O time de Felipe Conceição assustou e chegou mais perto de aumentar a contagem construída no primeiro tempo.
HOJE TEM GOL DO... BABIGOL!A bronca de Paulo Autuori no vestiário provavelmente foi pesada. O Botafogo voltou melhor para o segundo tempo e o domínio de outrora do Red Bull Bragantino ficou para trás. O treinador promoveu uma mudança logo no início da segunda etapa: Guilherme Santos, lateral de origem, entrou no lugar de Rhuan, na ponta.
A mudança mudou o panorama do Alvinegro: dos pés de Guilherme Santos o gol de empate do Botafogo surgiu. O lateral arrancou em velocidade, ganhou de dois marcadores e cruzou na medida para Matheus Babi se adiantar ao goleiro Cleiton e jogar para o fundo das redes.FICHA TÉCNICARB BRAGANTINO 1 X 1 BOTAFOGOEstádio: Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Data: 12/08/2020, às 19h15Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO), auxiliado por Leone Carvalho Rocha (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Gramado: RegularCartões amarelos: Matheus Jesus, Ricardo Ryller e Fabrício Bruno (RBB); Matheus Babi (BOT)Cartões vermelhos:
Gols: Alerrandro (6'/1T) e Matheus Babi (20'/2ºT)
RB BRAGANTINO (Técnico: Felipe Conceição)Cleiton; Aderlan (Weverton 39'/2ºT), Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Edimar (Bruno Tubarão 41'/2ºT); Matheus Jesus, Ricardo Ryller (Ytalo 30'/2T); Artur, Claudinho, Morato (Weverson 39'/2ºT); Alerrandro.
BOTAFOGO (Técnico: Paulo Autuori)Gatito Fernández; Barrandeguy (Kevin 32'/2ºT), Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Caio Alexandre (Luiz Otávio 34'/2ºT), Keisuke Honda (Rafael Forster 32'/2ºT); Rhuan (Guilherme Santos 10'/2ºT), Bruno Nazário, Luís Henrique; Matheus Babi.