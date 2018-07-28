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Em jogo morno, Desportiva e Vitória ficam no 0 a 0 pela Copa ES

A partida teve poucas emoções, mas manteve o Vitória na liderança do Grupo B, com a Desportiva logo atrás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 20:58

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 20:58

Em partida com pouca inspiração e sem emoções, Desportiva Ferroviária e Vitória não saíram do 0 a 0, em clássico pela segunda rodada da Copa Espírito Santo. A partida, válida pelo Grupo B, aconteceu na tarde deste sábado, no Engenheiro Araripe.
Com o resultado do jogo, o Vitória termina a segunda rodada na liderança do Grupo B, à frente da Desportiva, por conta do saldo de gol.
Neste sábado, às 18 horas, a rodada prossegue. O Real Noroeste recebe o Linhares, em Águia Branca, enquanto neste domingo, às 15 horas, Tupy e Atlético Itapemirim se enfrentam no Gil Bernardes.
Vitória e Desportiva ficaram empatados em 0 a 0 Crédito: Desportiva/Divulgação
Outra partida 
Um jogo brigado, truncado e às vezes até violento. Mas com belos gols, que abrilhantaram o empate por 1 a 1 entre Sport e São Mateus, pela 2ª rodada do Grupo A da Copa Espírito Santo 2018. Numa tarde onde até os maqueiros foram expulsos, brilhou a estrela do garoto Luiz Pedro, de apenas 16 anos. Em sua primeira partida como profissional o atacante do São Mateus abriu o placar escorando lançamento feito pelo goleiro Pezão. Mas o empate do Sport também veio com um golaço, marcado pelo lateral Cleiton Paulista, que "pegou na veia" um chute, no fim da partida.
Ficha técnica
Desportiva 0 x 0 Vitória
Desportiva: Felipe; Sorriso, David, Rafael Olioza e Ratinho; Gean Miller, Ramon (Marco Antônio) e Edinho; Wilker, Weltinho e David Dener (João Vitor). Técnico: Vevé
Vitória: Harrison; Cassio, Ferrugem, Léo Breno e Franklin; Thiago, Deivison (Lucas Balbino) e Rodrigo Cesar; Carlos Vitor, Chiquinho (Nilo) e Gian (Guará). Técnico: Orlando da Hora
Estádio: Engenheiro Araripe (Cariacica)

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