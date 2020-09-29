Em jogo eletrizante, Santa Cruz e Jacupiense empatam no Arruda

Crédito: Rafael Melo/Santa Cruz

No Arruda, Santa Cruz e Jacupiense disputaram um jogo agitado, que terminou empatado por 3 a 3. O resultado deixou o Tricolor na liderança da chave A, com 15 pontos. Já o time baiano é o sexto, com 10 pontos.Na próxima rodada, o Santinha visita o Ferroviário-CE. Enquanto isso, a Jacupiense encara o Vila Nova, em Pituaçu.

O jogo

A etapa inicial foi eletrizante. Se a Jacupiense abriu o placar no contra-ataque com Railan, a resposta do Santa Cruz foi na bola aérea, com Mayco Félix, que anotou os dois gols.

No segundo tempo, o Jacupiense voltou a igualar o marcador através de Dinei. A virada do time baiano veio outra vez com Dinei, que teve tranquilidade para sacramentar o contra-ataque.