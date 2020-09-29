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futebol

Em jogo eletrizante, Santa Cruz e Jacupiense empatam no Arruda

Duelo terminou empatado por 3 a 3 com direito a gol decisivo nos minutos finais...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 22:26

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 22:26
Crédito: Rafael Melo/Santa Cruz
No Arruda, Santa Cruz e Jacupiense disputaram um jogo agitado, que terminou empatado por 3 a 3. O resultado deixou o Tricolor na liderança da chave A, com 15 pontos. Já o time baiano é o sexto, com 10 pontos.Na próxima rodada, o Santinha visita o Ferroviário-CE. Enquanto isso, a Jacupiense encara o Vila Nova, em Pituaçu.
O jogo
A etapa inicial foi eletrizante. Se a Jacupiense abriu o placar no contra-ataque com Railan, a resposta do Santa Cruz foi na bola aérea, com Mayco Félix, que anotou os dois gols.
No segundo tempo, o Jacupiense voltou a igualar o marcador através de Dinei. A virada do time baiano veio outra vez com Dinei, que teve tranquilidade para sacramentar o contra-ataque.
Aos 44 minutos, quando tudo parecia decidido, Toty apareceu sozinho na grande área do rival para testar firme e dar números finais ao jogo, 3 a 3.placeholder

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