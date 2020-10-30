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futebol

Em jogo eletrizante, Paços de Ferreira derrota o Porto pelo Português

Defesa dos Dragões vai mal no início e permite jogadas rápidas da equipe da casa, que aproveita lances e balança as redes. Sequência do Porto é pela Liga dos Campeões...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 19:53

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 19:53
Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto
Na abertura da sexta rodada do Campeonato Português, o Porto, atual campeão nacional, visitou o Paços de Ferreira e foi derrotado por 3 a 2. Os gols foram marcados por Dor Jan, Eustáquio e Bruno Costa para o time da casa, enquanto Sérgio Oliveira e Otávio fizeram para o Dragão.
+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSAPROVEITANDO AS CHANCES​Com elenco mais forte, o Porto começou tentando propor o jogo, mas parava na boa marcação do Paços de Ferreira. Em duas jogadas rápidas, o time amarelo conseguiu chegar ao gol e ficar em vantagem. O primeiro foi marcado por Dor Jan e o segundo por Eustáquio. Ainda no primeiro tempo, em cobrança de pênalti, Sérgio Oliveira diminuiu para os visitantes.
SEGUNDO TEMPOQuando o Porto tentou se animar na etapa final para buscar o empate, um balde de água fria para os Dragões. Aos 13 minutos do segundo tempo, também em cobrança de pênalti, Bruno Costa aumentou a vantagem. Na parte final do jogo, na base do abafa, o Porto diminuiu mais uma vez, agora com Otávio, que acertou belo chute de fora da área.
SEQUÊNCIANa próxima rodada o Paços de Ferreira encara o Moreirense, fora de casa. Já o Porto, receberá o Portimonense. Antes, porém, os Dragões encaram o Olympique de Marselha, pela Liga dos Campeões.

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