Em jogo eletrizante, Paços de Ferreira derrota o Porto pelo Português

Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto

Na abertura da sexta rodada do Campeonato Português, o Porto, atual campeão nacional, visitou o Paços de Ferreira e foi derrotado por 3 a 2. Os gols foram marcados por Dor Jan, Eustáquio e Bruno Costa para o time da casa, enquanto Sérgio Oliveira e Otávio fizeram para o Dragão.

+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSAPROVEITANDO AS CHANCES​Com elenco mais forte, o Porto começou tentando propor o jogo, mas parava na boa marcação do Paços de Ferreira. Em duas jogadas rápidas, o time amarelo conseguiu chegar ao gol e ficar em vantagem. O primeiro foi marcado por Dor Jan e o segundo por Eustáquio. Ainda no primeiro tempo, em cobrança de pênalti, Sérgio Oliveira diminuiu para os visitantes.

SEGUNDO TEMPOQuando o Porto tentou se animar na etapa final para buscar o empate, um balde de água fria para os Dragões. Aos 13 minutos do segundo tempo, também em cobrança de pênalti, Bruno Costa aumentou a vantagem. Na parte final do jogo, na base do abafa, o Porto diminuiu mais uma vez, agora com Otávio, que acertou belo chute de fora da área.