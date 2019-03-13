Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capixabão

Em jogo de seis gols, Desportiva e Atlético Itapemirim empatam no Araripe

A partida foi válida pela oitava rodada do Estadual. Time grená completou o quarto jogo sem vencer na competição
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

13 mar 2019 às 01:47

Publicado em 13 de Março de 2019 às 01:47

Nem parecia que Desportiva e Atlético Itapemirim entraram em campo já classificados à segunda fase do Capixabão. Na noite desta terça-feira (12), no Engenheiro Araripe, as duas equipes empataram em um eletrizante 3 a 3, mas com um sabor amargo para o time da casa.
Matheus Bidick deixou o dele, mas a Desportiva não conseguiu vencer o Atlético Itapemirim Crédito: João Brito/Desportiva
Os grenás venciam até os 45 minutos do segundo tempo, mas um gol no minuto seguinte fez a torcida se frustrar nas arquibancadas com a sequência de insucessos seguidos - a equipe chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitórias. A última foi contra o Serra ainda na 4ª rodada.
O Jogo
O Galo da Vila abriu o placar aos 8 minutos, com Keven, de pênalti. O empate veio aos 25, com o atacante Deyvison, após falha do goleiro Bambu.
A virada saiu aos 35, com Max, em nova falha do goleiro adversário. Mas o time do Sul igualou três minutos depois com Pirão.
No segundo tempo a Tiva voltou a ficar à frente com o gol de Matheus Bidick, porém aos 46, Marcelo Cabral empatou e deus números finais ao jogão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos
No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda
Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026
Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados