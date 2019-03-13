Em jogo de seis gols, Desportiva e Atlético Itapemirim empatam no Araripe

Nem parecia que Desportiva e Atlético Itapemirim entraram em campo já classificados à segunda fase do Capixabão. Na noite desta terça-feira (12), no Engenheiro Araripe, as duas equipes empataram em um eletrizante 3 a 3, mas com um sabor amargo para o time da casa.

Matheus Bidick deixou o dele, mas a Desportiva não conseguiu vencer o Atlético Itapemirim Crédito: João Brito/Desportiva

Os grenás venciam até os 45 minutos do segundo tempo, mas um gol no minuto seguinte fez a torcida se frustrar nas arquibancadas com a sequência de insucessos seguidos - a equipe chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitórias. A última foi contra o Serra ainda na 4ª rodada.

O Jogo

O Galo da Vila abriu o placar aos 8 minutos, com Keven, de pênalti. O empate veio aos 25, com o atacante Deyvison, após falha do goleiro Bambu.

A virada saiu aos 35, com Max, em nova falha do goleiro adversário. Mas o time do Sul igualou três minutos depois com Pirão.