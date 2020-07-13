Em jogo animado, Napoli e Milan empatam pelo Campeonato Italiano

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial

Pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, um duelo com times brigando por uma vaga na Liga Europa agitou a tabela. No Estádio San Paolo, o Napoli recebeu o Milan e as equipes empataram em 2 a 2. Di Lorenzo e Mertens marcaram para os donos da casa, enquanto Théo Hernández e Kessié fizeram para o time rubro-negro.

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UMA CHANCE​O Milan terminou o primeiro tempo com somente uma finalização. E foi necessário somente um chute para que o time de Stefano Pioli marcasse. Aos 20 minutos, Rebic recebeu dentro da área, dominou, girou e percebeu Théo Hernández entrando livre na segunda trave. O camisa 19 bateu forte e abriu o placar.

VIRADAO Napoli não tinha outra alternativa a não ser sair para o jogo depois que levou o gol e o time de Gattuso assim o fez. Ainda no primeiro tempo, Di Lorenzo empatou. Após cobrança de falta, Donnarumma fez defesa, mas deu rebote, que o camisa 22 aproveitou. A virada veio no segundo tempo, com o maior artilheiro da história do clube: Mertens. Callejón foi ao fundo aos 15 minutos, e tocou para trás. O belga chegou batendo de primeira e virou o jogo.

NOVO EMPATEQuando o jogo já encaminhava para o final, o Milan foi valente e buscou um novo empate. Bonaventura foi derrubado por Maksimovic dentro da área e Kessié, com muita categoria, bateu de um lado e viu Ospina cair do outro para dar números finais ao jogo.