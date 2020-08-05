Em grande fase na K-League, Júnior Negão exalta: 'Três meses mágicos'

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O atacante Júnior Negão não esconde o otimismo por sua grande fase pelo Ulsan Hyundai. Artilheiro da K-League com 18 gols (11 a mais do que o vice-artilheiro), o brasileiro é categórico ao dizer que vive o melhor momento de sua trajetória após a retomada da competição.

- São três meses absolutamente mágicos. Desde que cheguei à Coreia meu rendimento é de fato muito bom, mas o que tenho realizado de maio pra cá me orgulha especialmente. O reconhecimento mundial do meu desempenho é algo que me recordarei pelo resto da minha vida - afirmou.

Mesmo com o bom desempenho nas 16 partidas nas quais atuou, Júnior Negão deixa claro qual é a sua verdadeira meta para a temporada.