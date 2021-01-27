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futebol

Em exame de precaução, elenco do São Paulo testa negativo para Covid-19

Seguindo regime interno, jogadores do Tricolor passaram por testes de coronavírus na última terça-feira. Elenco realizará novos exames na sexta, para enfrentar o Atlético-GO...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 13:53

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 13:53
Crédito: Divulgação/Twitter
O elenco do São Paulo passou por testes de Covid-19 na última terça-feira, seguindo regras internas do Tricolor para um melhor monitoramento da doença. Todos os jogadores testaram negativo e foram liberados para os treinamentos desta semana, visando o Atlético-GO, às 16h, no domingo (31), em Goiânia.
Luciano já é o segundo: Veja os jogadores com mais gols pelo São Paulo em um Brasileirão nos últimos dez anos
Novos testes serão realizados na próxima sexta-feira (29), em protocolo estabelecido pela CBF antes das partidas. Os resultados desses exames serão divulgados no sábado (30), antes do embarque da delegação para a partida.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOVale ressaltar que o São Paulo teve a volta de Hernanes, que estava se recuperando do novo coronavírus e cumpriu o período de isolamento. O meia Gabriel Sara, que teve uma indisposição e foi desfalque contra o Coritiba no empate por 1 a 1, também treinou normalmente.
O Tricolor vem sendo um dos clubes modelo em relação a precaução para a Covid-19. Apenas Tchê Tchê, Toró e Hernanes foram infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

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