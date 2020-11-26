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futebol

Em entrevista coletiva, Bielsa lamenta morte de Maradona: 'Sentimento de fraqueza'

Treinador do Leeds United homenageia o maior ídolo argentino, que morreu nesta quarta...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 13:22
Crédito: Reprodução / Twitter
As personalidades do futebol seguem prestando homenagens a Maradona e o nome da vez foi Marcelo Bielsa. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o técnico do Leeds United lamentou a morte do ídolo argentino e ressaltou o tamanho e a importância do ex-jogador no mundo do futebol.- A imagem e o sentimento que ficam são insuperáveis. Para nós ele foi e continuará sendo um ídolo. Que não esteja mais conosco nos dá muita tristeza. A perda de um ídolo é um sentimento de fraqueza para todos nós.
Sobre a genialidade de Maradona, Bielsa o comparou com um artista e lembrou de diversas obras feitas em homenagem ao ídolo. Além disso, o treinador destacou a trajetória de vida do craque argentino, que saiu de uma vida humilde para se transformar em um dos maiores da história do futebol.
- Ele era como um artista. A dimensão de sua arte tem reconhecimento infinito. Por exemplo, as músicas. Há mais de 10 dedicadas a ele que são extraordinárias. E li mais de 10 textos depois de sua morte que são muito sinceros e emocionantes. Há um reconhecimento do que ele deu às pessoas em termos de beleza.
- Diego nos fez sentir uma fantasia como só um ídolo pode fazer. O mito de que essa pessoa é, o que ela faz, nos faz acreditar que nós também podemos fazer. Por isso a perda de um ídolo machuca tanto os mais excluídos, indefesos, porque são os que mais precisam acreditar que é possível triunfar - encerrou.

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