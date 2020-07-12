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futebol

Em duelo dentro do G-4, Juventus e Atalanta empatam pelo Italiano

Time de Bérgamo é melhor durante os 90 minutos, mas em dois pênaltis vê Cristiano Ronaldo balançar as redes e empatar o jogo...

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 21:57

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 21:57
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
No duelo mais aguardado da 32ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebeu a Atalanta, uma das sensações da Europa no momento, e as equipes fizeram um jogo animado, que terminou empatado em 2 a 2. O time de Bérgamo marcou com Duván Zapata e Ruslan Malinovskyi. Cristiano Ronaldo, duas vezes de pênalti, marcou para a Velha Senhora, a segunda vez já nos últimos minutos.
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VISITANTES MELHORESApesar de jogar fora de casa, a Atalanta se manteve fiel ao seu estilo e partiu para cima da Juventus. E até o intervalo, as melhores chances foram dos visitantes, incluindo o gol que inaugurou o marcador. Aos 15 minutos, Freuler roubou bola de Dybala no meio-campo e entregou para Papu Gómez, que tabelou com Zapata e deixou dentro da área para o camisa 91 marcar. O segundo gol, já no fim do jogo, quando a partida estava 1 a 1, foi de Malinovskyi, batendo forte da entrada da área.
ELE, SEMPRE ELEComo não poderia deixar de ser, o português Cristiano Ronaldo novamente deixou sua marca. Desta vez, com dois gols de pênalti. Ambos geraram muita reclamação por parte da Atalanta. Como não tem nada a ver com isso, o camisa 7 bateu forte nas duas vezes e agora tem 28 gols na competição, somente um atrás de Ciro Immobile, artilheiro do torneio.
AUMENTOU A VANTAGEMCom o empate, a Juventus agora abriu oito pontos para a Lazio, vice-líder da competição, que perdeu neste sábado para o Sassuolo, em casa, e de virada. A Velha Senhora tem 76 pontos, contra 68 do time da capital. A Atalanta, em terceiro, tem 67 pontos.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, a Juventus encara o Sassuolo, fora de casa, na quarta-feira. A Atalanta enfrenta o Brescia, vice-lanterna, na terça-feira, em casa.

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