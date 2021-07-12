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Em dia marcado por protestos, Chamusca comanda treino do Botafogo; futuro ainda está indefinido

Ainda sem o martelo batido de forma definitiva, o treinador segue no comando do Botafogo. A tarde foi marcada por protestos da torcida alvinegra...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 20:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 20:39
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Ainda sem nenhum martelo batido de forma definitiva, o técnico Marcelo Chamusca segue no comando do Botafogo. Na tarde desta segunda-feira, o treinador, bem como os jogadores, se reapresentaram normalmente após o empate por 3 a 3 contra o Cruzeiro, em jogo válido pela 11ª rodada da Série B. O dia ainda foi marcado por protestos da torcida alvinegro em frente ao Estádio Nilton Santos. As informações são do site "ge".
> ATUAÇÕES: Chay se destaca no empate do Botafogo contra o CruzeiroApós o empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, no último sábado, pela 11ª rodada da Série B, a situação de Chamusca passou a ser debatida pela diretoria. Dessa forma, membros da cúpula alvinegra fizeram uma reunião para decidir o futuro do treinador, já que a direção não queria agir "de cabeça quente".
> Veja a tabela da Série B
Segundo o "ge", houve uma conversa dentro do estádio com três representantes da torcida organizada que realizou um protesto do lado de fora. O presidente do clube, Durcesio Mello, o diretor de futebol, Eduardo Freeland, o vice-presidente Vinícius Assumpção e os zagueiros Kanu e Carli receberam os torcedores.
Ainda segundo a reportagem, Chamusca é mantido no cargo sem ser comunicado de qualquer mudança. Apesar da tendência de demissão após o empate com o Cruzeiro, o treinador começa a ter mais uma chance no cargo. O "ge" ainda destaca que apesar das críticas da torcida direcionadas a Eduardo Freeland, o mesmo não tem a função ameaçada.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, contra o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, às 19h. A partida é válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão.

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