Em dia marcado por protestos, Chamusca comanda treino do Botafogo; futuro ainda está indefinido

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Ainda sem nenhum martelo batido de forma definitiva, o técnico Marcelo Chamusca segue no comando do Botafogo. Na tarde desta segunda-feira, o treinador, bem como os jogadores, se reapresentaram normalmente após o empate por 3 a 3 contra o Cruzeiro, em jogo válido pela 11ª rodada da Série B. O dia ainda foi marcado por protestos da torcida alvinegro em frente ao Estádio Nilton Santos. As informações são do site "ge".

> ATUAÇÕES: Chay se destaca no empate do Botafogo contra o CruzeiroApós o empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, no último sábado, pela 11ª rodada da Série B, a situação de Chamusca passou a ser debatida pela diretoria. Dessa forma, membros da cúpula alvinegra fizeram uma reunião para decidir o futuro do treinador, já que a direção não queria agir "de cabeça quente".

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Segundo o "ge", houve uma conversa dentro do estádio com três representantes da torcida organizada que realizou um protesto do lado de fora. O presidente do clube, Durcesio Mello, o diretor de futebol, Eduardo Freeland, o vice-presidente Vinícius Assumpção e os zagueiros Kanu e Carli receberam os torcedores.

Ainda segundo a reportagem, Chamusca é mantido no cargo sem ser comunicado de qualquer mudança. Apesar da tendência de demissão após o empate com o Cruzeiro, o treinador começa a ter mais uma chance no cargo. O "ge" ainda destaca que apesar das críticas da torcida direcionadas a Eduardo Freeland, o mesmo não tem a função ameaçada.