Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Montanha-russa

Em dia de muros pichados, Flamengo ouve "sim" do lateral Rafinha

Jogador de 33 anos pode ser anunciado em breve. Clube, porém, vive momento de cobranças da torcida

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 14:46

O lateral Rafinha pode ir para o Flamengo Crédito: Bayern/Divulgação
A segunda-feira tem sido movimentada para o Flamengo. Após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, no fim de semana, os muros da Gávea e do Ninho do Urubu amanheceram pichados. Entre as mensagens estão "Fora Abel", "Perder não é normal" e "Copa Mickey é o ca...". Por outro lado, a boa notícia é que o Rubro-Negro, enfim, teria ouvido um "sim" do lateral Rafinha, que se despediu este fim de semana do Bayern de Munique, clube que ele defendia desde 2011.
O jogador de 33 anos, que passou 13 temporadas na Europa, deve assinar por dois anos com o clube carioca. O anúncio pode ser feito em breve. O acerto foi articulado por Marco Braz e Bruno Spindell, que foram para a Alemanha e conversaram pessoalmente com o lateral direito. 
Há alguns meses Rafinha encheu a torcida rubro-negra de confiança ao dizer que o Flamengo seria o seu clube caso voltasse ao Brasil. O experiente jogador chega com status de titular na lateral direita, posição que conta com Pará e Rodinei, ambos contestados.
Além de Rafinha, o Flamengo também sonha com a contratação do lateral esquerdo Filipe Luís, do Atlético de Madrid. Os cariocas, porém, têm a concorrência de clubes europeus.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados