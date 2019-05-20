Em dia de muros pichados, Flamengo ouve "sim" do lateral Rafinha

A segunda-feira tem sido movimentada para o Flamengo. Após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, no fim de semana, os muros da Gávea e do Ninho do Urubu amanheceram pichados. Entre as mensagens estão "Fora Abel", "Perder não é normal" e "Copa Mickey é o ca...". Por outro lado, a boa notícia é que o Rubro-Negro, enfim, teria ouvido um "sim" do lateral Rafinha, que se despediu este fim de semana do Bayern de Munique, clube que ele defendia desde 2011.
O jogador de 33 anos, que passou 13 temporadas na Europa, deve assinar por dois anos com o clube carioca. O anúncio pode ser feito em breve. O acerto foi articulado por Marco Braz e Bruno Spindell, que foram para a Alemanha e conversaram pessoalmente com o lateral direito.
Há alguns meses Rafinha encheu a torcida rubro-negra de confiança ao dizer que o Flamengo seria o seu clube caso voltasse ao Brasil. O experiente jogador chega com status de titular na lateral direita, posição que conta com Pará e Rodinei, ambos contestados.
Além de Rafinha, o Flamengo também sonha com a contratação do lateral esquerdo Filipe Luís, do Atlético de Madrid. Os cariocas, porém, têm a concorrência de clubes europeus.