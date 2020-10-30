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futebol

Em dia de folga do elenco, Arrascaeta e Diego vão ao Ninho tratar de lesão

Dupla ainda não estará à disposição de Dome para a partida de domingo, ante São Paulo...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 14:59
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Os jogadores do Flamengo ganharam uma folga nesta sexta-feira. Menos dois atletas importantes e que correm contra o tempo para estar à disposição de Domènec Torrent o quanto antes. Arrascaeta e Diego foram ao Ninho do Urubu tratar de suas respectivas lesões com fisioterapeutas e médicos do clube. A informação inicial é do site "UOL" e foi confirmada pelo LANCE!. Internamente, o clube trabalha para o retorno da dupla de meias para a próxima quarta-feira, dia 4, na partida de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, no Maracanã - na ida, vitória por 1 a 0 e ausência de ambos.
Arrascaeta tinha a expectativa de retornar contra o Internacional, no último fim de semana, mas, apesar de apresentar melhoras quanto à lesão muscular no bíceps da coxa esquerda, sofrida quando ainda estava a serviço da seleção uruguaia, pelas Eliminatórias, mostrou complicações no joelho às vésperas da viagem a Porto Alegre. Não atua pelo Flamengo desde o dia 4 de outubro.
Diego, por sua vez, está fora de combate desde o dia 21 deste mês. A sua lesão é na parte anterior da coxa direita.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O próximo treino da equipe de Domènec Torrent será neste sábado, às 10h, no CT. Será o último apronto visando a partida diante do São Paulo, pela derradeira rodada do turno do Brasileirão. O palco do duelo será o Maracanã.

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