Em Dia da Bicicleta, Verdão lembra golaço de Vitor Hugo; veja vídeo

Crédito: Vitor Hugo marcou um golaço de bicicleta, sobre o São Bernardo, no Paulista de 2015 (Agência Palmeiras/Divulgação

Nesta quarta-feira, é celebrado o Dia Mundial da Bicicleta, e o Palmeiras resolveu lembrar um golaço dessa forma feito por um dos jogadores do elenco. Nas suas redes sociais, o Verdão publicou vídeo da bicicleta de Vitor Hugo que deu a vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, em 22 de março de 2015, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

- Na dúvida, faça como o Vitor Hugo e vá de bike - escreveu o Palmeiras, utilizado a jogada do zagueiro para desafiar torcedores a enviarem em suas redes sociais vídeos com gols de bicicleta que fizeram.E MAIS:Dracena relata quarentena e relacionamento com jogadoresClube fará novos testes cardíacos e cita lesões na AlemanhaPalmeiras tem dois casos de atletas com COVID-19 na baseVeja o vídeo que o Palmeiras publicou no Twitter com o golaço de Vitor Hugo:Na dúvida, faça como o Vitor Hugo e vá de bike ??