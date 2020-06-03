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futebol

Em Dia da Bicicleta, Verdão lembra golaço de Vitor Hugo; veja vídeo

Palmeiras utilizou suas redes sociais para publicar vídeo com gol de bicicleta marcado pelo zagueiro em 2015 e desafiou torcedores a enviar lances de gols parecidos feito por eles...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 19:15

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 19:15

Crédito: Vitor Hugo marcou um golaço de bicicleta, sobre o São Bernardo, no Paulista de 2015 (Agência Palmeiras/Divulgação
Nesta quarta-feira, é celebrado o Dia Mundial da Bicicleta, e o Palmeiras resolveu lembrar um golaço dessa forma feito por um dos jogadores do elenco. Nas suas redes sociais, o Verdão publicou vídeo da bicicleta de Vitor Hugo que deu a vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, em 22 de março de 2015, pela primeira fase do Campeonato Paulista.
- Na dúvida, faça como o Vitor Hugo e vá de bike - escreveu o Palmeiras, utilizado a jogada do zagueiro para desafiar torcedores a enviarem em suas redes sociais vídeos com gols de bicicleta que fizeram.E MAIS:Dracena relata quarentena e relacionamento com jogadoresClube fará novos testes cardíacos e cita lesões na AlemanhaPalmeiras tem dois casos de atletas com COVID-19 na baseVeja o vídeo que o Palmeiras publicou no Twitter com o golaço de Vitor Hugo:Na dúvida, faça como o Vitor Hugo e vá de bike ??
⚠️ Tem algum golaço que você marcou de bicicleta? Manda aí para o estagiário ver ?#DiaMundialDaBicicleta #PorUmFuturoMaisVerde pic.twitter.com/l1oLQ6jCbF— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 3, 2020 E MAIS:

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