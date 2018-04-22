Série D

Em casa, Espírito Santo fica no empate com a URT na estreia da Série D

O Santão chegou a ficar atrás do placar, mas chegou ao empate no início da segunda etapa

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 21:50
O Espírito Santo tomou um susto, mas conseguiu conquistar um pontinho dentro de casa na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, pela primeira rodada, o time capixaba ficou no empate em 1 a 1 com a URT, no estádio Kleber Andrade.
Em um primeiro tempo morno, o Santão teve mais posse de bola, mas os vistantes criaram melhores chances que os donos de casa e conseguiram abrir o placar aos 41 minutos. O lateral direito Baiano cometeu falta em Tony e a arbitragem assinalou pênalti. O próprio centroavante cobrou e marcou.
Na volta do intervalo, a solução saiu do banco de reservas. O experiente atacante Vitinho entrou no lugar de Erick Foca e precisou de apenas quatro minutos para empatar a partida, de cabeça, após cruzamento de Ranieri pela direita. O Santão até seguiu tentando, mas não virou o placar dentro de casa.
Próximo jogo
Pela segunda rodada da Série D, o Espírito Santo visita o Macaé no próximo sábado (28), às 15 horas, no Moacyrzão.
Ficha técnica
Espírito Santo x URT-MG
Estádio: Kleber Andrade (Cariacica-ES)
Árbitro: Anderson da Silveira Farias (RS)
Espírito Santo: Alan Faria; Baiano, Thiago Martinelli, Lucas Piasentin e Serrano; Ranieri, Gean Miller (Rodrigo César), Mael (Wilker) e Edinho; Wilian Bersan e Erick Foca (Vitinho). Técnico: Rafael Soriano
URT: Marcão; Douglas Maia, Diego Borges, Rodolfo e Lucas Pavone; Diogo Orlando, Jô, Jean Carioca, Tartá e Adriano Paulista (Douglas Trugilho); Tony (Yan Gomes). Técnico: Rodrigo Santana
Gols: Tony, aos 41 minutos do 1º tempo. Vitinho, aos 13 minutos do 2º tempo.

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

