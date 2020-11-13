Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em Campinas, jogo por G4 ou Z4 ocorre entre Ponte Preta e Brasil-Pel

Macaca pode terminar rodada igualada em número de pontos com ocupante da parte alta enquanto gaúchos querem seguir afastados da "zona da confusão"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 09:08

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 09:08

Crédito: Álvaro Jr/AAPP
O típico confronto de duas equipes que brigam nesse momento por situações distintas na Série B do Brasileirão ocorrerá às 16h dessa sexta-feira (13) entre Ponte Preta e Brasil de Pelotas na cidade de Campinas.
Para o duelo do Moisés Lucarelli, o time da casa, que tem 31 pontos e está em sexto lugar, tem ambições importantes pensando na briga para entrar no grupo dos quatro primeiros colocados.
Isso porque Juventude e Sampaio Corrêa, os dois times que separam a Macaca do G4, se enfrentam no sábado (14) e podem favorecer o time campineiro em roteiro onde, além de vencer, ficaria igualado em pontos com os maranhenses caso eles também triunfem.
Já no lado da equipe gaúcha, a ideia é seguir o mais distante possível da parte baixa da tabela para evitar com que a campanha de 2020 seja tão sofrida na luta visando a permanência na Série B como foi em 2019.
Nesse momento, o Xavante tem 25 unidades e está na 14ª colocação, cinco unidades adiante do Náutico que é o primeiro ocupante do tão temido Z4 com o adendo de que, das equipes que estão atrás na tabela, apenas os pernambucanos ainda não atuaram pela 21ª Rodada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ponte preta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo
Marcos Oliveira, o Beiçola, reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas
Como funciona o Retiro dos Artistas, que abriga celebridades em vulnerabilidade
Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados