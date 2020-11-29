Em Campinas, Guarani surpreende e derrota a líder Chapecoense

Duelando por mais rodada do Brasileirão Série B, Guarani e Chapecoense entraram em campo no Brinco de Ouro, em Campinas, na noite deste sábado (28). E o time da casa levou a melhor no confronto.
Com o resultado de 2 a 0, construído ainda na etapa inicial, o Bugre chegou aos 34 pontos, pulando para a 10ª colocação, diminuindo a diferença para os adversários no G4. Já a equipe de Santa Catarina, mesmo com o revés fora de casa, manteve-se na liderança com 47 pontos.O jogo
Mesmo tentando ficar mais com a posse de bola nos primeiros movimentos, a Chapecoense sabia que não teria vida fácil contra o Guarani. Com isso, a equipe da casa não quis saber de dar chances a líder e, em duas boas tentativas, assustou o goleiro João Ricardo.
Após as finalizações erradas, o Bugre conseguiu tirar o zero do marcador. Júnior Todinho avançou pela esquerda e cruzou, sobrando para Arthur Rezende chegar batendo para o fundo das redes. 1 a 0.
E a equipe da casa, não satisfeita com o placar mínimo, ampliou minutos mais tarde, aos 29. Após cobrança de escanteio, Victor Ramon, sem marcação, chegou cabeceando para o fundo das redes. 2 a 0.
Para complicar ainda mais a situação dos catarinenses, Umberto Louzer ainda foi obrigado a trocar seu lateral Ezequiel, que deixou o campo para a entrada de Matheus Ribeiro. Feita a alteração, antes do término da etapa, cada equipe teve sua chance de marcar, sendo a de Campinas com Arthur Rezende, e a de Chapecó com Anselmo Ramon, porém sem sucesso em ambas, mantendo o marcador sem alterações.
Na volta para a segunda etapa, Umberto optou por duas mudanças colocando Mike e Aylon, nos lugares Paulinho Moccelin e Ronei, respectivamente. Sendo assim, os visitantes partiram pra cima na expectativa de encontrar seu tento, criando boas chances com o próprio Aylon, além de uma falta perigosa na entrada da área rival, mas que acabou batendo na barreira após cobrança de Anselmo Ramon.
Na sequência, foram poucas as chances criadas pelos dois lados. Com isso, até meados dos 30 minutos, o Guarani praticamente mantinha o jogo controlado, sem sofrer sustos por parte da Chape.
Já nos momentos finais, até os acréscimos, poucas coisas mudaram. Sendo assim, a equipe de Felipe Conceição praticamente manteve o resultado até apito final.