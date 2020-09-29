Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em busca da recuperação, Fluminense encara o Santos pelo Campeonato Brasileiro sub-20
futebol

Em busca da recuperação, Fluminense encara o Santos pelo Campeonato Brasileiro sub-20

Após perder para o Athletico-PR, no CT do Caju, base do Tricolor recebe os Meninos da Vila nas Laranjeiras, às 15h, desta quarta-feira, pela terceira rodada da competição nacional...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 19:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 19:28
Crédito: FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Após perder para o Athletico-PR, no CT do Caju, o Fluminense encara o Santos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, às 15h, desta quarta-feira, nas Laranjeiras. Em um clássico tradicional nas divisões de base do Brasil, os Moleques de Xerém recebem os Meninos da Vila em busca de uma recuperação na tabela da competição.
Com isso, a promessa é de um grande jogo, com muita ofensividade e futebol bonito, marcas históricas da base de ambos os clubes. Em entrevista, o treinador do Flu sub-20, Eduardo Oliveira, destacou esse equilíbrio e disse que o jogo será importante para o desenvolvimento de seus jovens atletas.
- É sempre muito especial para todos que trabalham e acompanham a base brasileira um duelo entre os Moleques de Xerém e os Meninos da Vila. É um jogo diferente, que motiva, que todos ficam de olho. Estamos animados para o jogo. Temos nossas dificuldades, desfalques, mas que servirá para desenvolver ainda mais estes meninos - comentou o técnico do Sub-20, Eduardo Oliveira.
Para a partida, o Fluminense terá muitos desfalques e não poderá contar com atletas como: Ewerthon, Wallace e Gabriel Teixeira, que estão lesionados. Além disso, o Tricolor das Laranjeiras levará a campo novamente uma equipe mais nova que seu adversário.
- Vamos sempre buscar a vitória, estamos no Fluminense, porém, estamos cientes de que o nosso adversário vem com uma equipe com ais idade que a nossa. É mais um desafio para os nossos jogadores. Nosso principal papel é formar estes atletas para que eles possam ajudar o futebol profissional no futuro - finalizou.
Na tabela, o Fluminense têm três pontos em dois jogos e busca se aproximar da liderança da competição. Na primeira rodada, a equipe derrotou o Bahia com gols de Samuel e Miguel e no último domingo perdeu para o Athletico-PR, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados