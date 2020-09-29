Em busca da recuperação, Fluminense encara o Santos pelo Campeonato Brasileiro sub-20

Crédito: FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Após perder para o Athletico-PR, no CT do Caju, o Fluminense encara o Santos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, às 15h, desta quarta-feira, nas Laranjeiras. Em um clássico tradicional nas divisões de base do Brasil, os Moleques de Xerém recebem os Meninos da Vila em busca de uma recuperação na tabela da competição.

Com isso, a promessa é de um grande jogo, com muita ofensividade e futebol bonito, marcas históricas da base de ambos os clubes. Em entrevista, o treinador do Flu sub-20, Eduardo Oliveira, destacou esse equilíbrio e disse que o jogo será importante para o desenvolvimento de seus jovens atletas.

- É sempre muito especial para todos que trabalham e acompanham a base brasileira um duelo entre os Moleques de Xerém e os Meninos da Vila. É um jogo diferente, que motiva, que todos ficam de olho. Estamos animados para o jogo. Temos nossas dificuldades, desfalques, mas que servirá para desenvolver ainda mais estes meninos - comentou o técnico do Sub-20, Eduardo Oliveira.

Para a partida, o Fluminense terá muitos desfalques e não poderá contar com atletas como: Ewerthon, Wallace e Gabriel Teixeira, que estão lesionados. Além disso, o Tricolor das Laranjeiras levará a campo novamente uma equipe mais nova que seu adversário.

- Vamos sempre buscar a vitória, estamos no Fluminense, porém, estamos cientes de que o nosso adversário vem com uma equipe com ais idade que a nossa. É mais um desafio para os nossos jogadores. Nosso principal papel é formar estes atletas para que eles possam ajudar o futebol profissional no futuro - finalizou.