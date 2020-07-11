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Em busca da Champions, Sevilla recebe o Mallorca; Confira os jogos do Espanhol deste domingo

Caso consiga a tão sonhada vitória, a equipe comandada por Julen Lopetegui pode carimbar a vaga na próxima edição do principal torneio de clubes do Velho Continente...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 18:52

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 18:52

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Neste domingo, o Sevilla recebe o Mallorca no Ramón Sánchez Pizjuán, às 17h (horário de Brasília). Caso consiga a tão sonhada vitória, a equipe comandada por Julen Lopetegui pode carimbar a vaga na próxima edição do principal torneio de clubes do Velho Continente, a Champions League. Do outro lado da tabela, o Mallorca necessita da vitória para sair da zona de rebaixamento da competição.​Na entrevista coletiva, Lopetegui foi questionado sobre a atual edição da Liga Europa, em que o Sevilla terá um confronto com a Roma, no dia 6 de agosto. No entanto, o técnico disse que sua equipe está focada na partida de domingo e que o Mallorca é um adversário perigoso.
- Não vale nada, vale apenas o primeiro jogo. É algo que não tem valor até que seja alcançado. Eu vejo isso muito longe e o que vejo de perto é o jogo de Mallorca , um rival complexo, que viu a possibilidade real de salvação, tem muita energia e é da área inferior daqueles que melhor jogam futebol, sem dúvida - afirmou.
Já o técnico Vicente Moreno, do Mallorca, demonstrou estar confiante para a partida e afirmou que seu time depende apenas de si para permanecer na elite do futebol espanhol.
- Ainda estamos na mesma posição e atrás de outras equipes. Continuamos a depender de vencer nossas partidas e esperar que o restante das equipes não tire nada dos jogos restantes. Essa é a situação em que estamos, e, embora esteja um pouco melhor do que há alguns dias atrás, ainda é difícil - assegurou.
​Confira os jogos do Campeonato Espanhol deste domingo
Além de Sevilla e Mallorca, a La Liga terá mais três partidas neste domingo. O já rebaixado Espanyol recebe o Eibar, que está a quatro pontos da zona de rebaixamento, no Cornella-El-Prat, às 9h.
Mais tarde, às 12h, o Athletic Bilbao, que ainda sonha em conquistar uma vaga na Liga Europa, visita o Levante na Ciutat de Valencia. Ainda no domingo, o Leganés encara o Valencia, que busca encostar no Getafe no G-6 da competição, no Municipal de Butarque, às 14h30

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