Em bom momento no Vizela, Cassiano comemora atuação de gala com camisa do clube

Destaque do Vizela neste ano, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, foi decisivo no triunfo da equipe sobre o Cova Piedade, por 2 x 1, na segunda liga portuguesa. Com um gol e uma assistência, o jogador foi escolhido o principal nome do confronto neste final de semana.
- Foi uma das minhas melhores atuações com a camisa do clube este ano. Estou muito feliz por ter tido uma boa atuação novamente e por ter ajudado. Vou continuar trabalhando para marcar nas próximas partidas e para continuar contribuindo com a equipe nestas próximas semanas - afirmou.Cassiano ainda destacou a evolução que teve no futebol português.
- Desde a última época, quando cheguei ao futebol português, tive uma evolução grande. Agora é manter esse ritmo para ajudar o Vizela nesta sequência da temporada. Estou muito motivado para isso.