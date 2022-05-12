Em boa fase, Nacho Fernández empilha gols consecutivos pelo Atlético-MG

No empate contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, por 1 a 1, em jogo adiantado da 7ª rodada do Brasileirão, Nacho Fernández voltou a se destacar vestindo a camisa do Atlético-MG. O meio-campista marcou o gol do Galo e chegou ao terceiro jogo consecutivo balançando as redes. O argentino havia marcado contra o arquirrival América-MG, pela Libertadores e Campeonato Brasileiro, respectivamente, nos últimos dois jogos.

>>> Veja a tabela de classificação do Brasileirão e os próximos jogosNacho marcou contra o Bragantino e evitou a derrota do Galo (Pedro Souza/Atlético-MG)Nesta temporada, Nacho já marcou sete gols, o que o coloca como vice-artilheiro do Atlético-MG, ficando somente atrás do atacante Hulk, que soma 15 tentos. Destes, alguns tiveram importância significativa, como contra o Flamengo, na Supercopa do Brasil, e contra o Cruzeiro, pela final do Campeonato Mineiro. Na lista de artilheiros estrangeiros do Galo, Nacho está a um de alcançar o ídolo Jesús Dátolo, que tem 18 gols.