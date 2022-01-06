Em alta, Paquetá entra no radar do PSG para próxima temporada

Destaque do Lyon, o meia Lucas Paquetá entrou na mira de outro clube francês para a próxima temporada. De acordo com o jornal 'L'Equipe, o Paris Saint-Germain deve fazer uma proposta pelo ex-jogador do Flamengo, mas que até o momento nenhum contato ainda foi feito.

Em alta no Lyon, Paquetá é presença constante na Seleção Brasileira e deve ir ao Mundial do Catar Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Ainda segundo o veículo, o clube francês tentou contratar o meia em 2018, quando o atleta se transferiu para o Milan. E em setembro do ano passado, quando PSG e Lyon se enfrentaram, o diretor esportivo dos parisienses, Leonardo, voltou a trabalhar pela contratação de Paquetá.