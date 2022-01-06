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Em alta, Paquetá entra no radar do PSG para próxima temporada

Meio-campista de 24 anos vive grande fase no Lyon e despertou interesse dos parisienses. Valor da multa ultrapassa os R$ 380 milhões
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 08:48

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 08:48

Destaque do Lyon, o meia Lucas Paquetá entrou na mira de outro clube francês para a próxima temporada. De acordo com o jornal 'L'Equipe, o Paris Saint-Germain deve fazer uma proposta pelo ex-jogador do Flamengo, mas que até o momento nenhum contato ainda foi feito.
Paquetá marcou o gol que selou a classificação do Brasil para a Copa do Mundo do Qatar
Em alta no Lyon, Paquetá é presença constante na Seleção Brasileira e deve ir ao Mundial do Catar Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Ainda segundo o veículo, o clube francês tentou contratar o meia em 2018, quando o atleta se transferiu para o Milan. E em setembro do ano passado, quando PSG e Lyon se enfrentaram, o diretor esportivo dos parisienses, Leonardo, voltou a trabalhar pela contratação de Paquetá.
O Lyon não deve abrir mão tão fácil do jogador, e pode pedir 60 milhões de euros (R$ 385 milhões), o triplo do valor pago ao Milan pela contratação do atleta. Na atual temporada, Paquetá, que tem vínculo até 2025, já soma 22 jogos, com sete gols anotados e quatro assistências.

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