Em alta no Lechia Gdansk, Conrado foca em sequência da equipe na temporada

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk

Destaque e titular do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre a vontade do grupo em conquistar uma boa sequência na temporada para os jogadores crescerem de produção neste ano.

+ Veja a tabela e os jogos da Libertadores- Queremos manter um ritmo forte para crescermos e para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada. O elenco vem se dedicando muito para alcançar as metas nestas próximas semanas - disse.

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Conrado ainda destacou seu momento, que tem sido muito especial.