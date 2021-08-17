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futebol

Em alta no Lechia Gdansk, Conrado foca em sequência da equipe na temporada

Lateral-esquerdo brasileiro vem se destacando atuando no clube da Polônia...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 13:05

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 13:05
Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk
Destaque e titular do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre a vontade do grupo em conquistar uma boa sequência na temporada para os jogadores crescerem de produção neste ano.
+ Veja a tabela e os jogos da Libertadores- Queremos manter um ritmo forte para crescermos e para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada. O elenco vem se dedicando muito para alcançar as metas nestas próximas semanas - disse.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
Conrado ainda destacou seu momento, que tem sido muito especial.
- Estou vivendo um ótimo momento e feliz por isso. Cresci muito desde a minha chegada ao clube e ao futebol polonês e agradeço a todos por isso.

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