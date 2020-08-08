Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em acordo com Federação de Atletas, CBF reduz intervalo entre jogos do Brasileirão em 2020
futebol

Em acordo com Federação de Atletas, CBF reduz intervalo entre jogos do Brasileirão em 2020

Redução passa de 66 horas para 48. Medida vale somente para a primeira divisão...

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 23:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2020 às 23:13
Crédito: Flamengo é o atual campeão do Brasileirão (Delmiro Junior/Photo Premium/Lancepress!
Em nota divulgada na noite desta sexta-feira, a CBF divulgou que, em comum acordo com a Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol), irá diminuir o tempo de intervalo entre um jogo e o outro de um time no atual Campeonato Brasileiro. Anteriormente, o acordo era de 66 horas de descanso. Com a medida editada, passa a ser de 48 horas (ou seja, dois dias). O principal motivo para a decisão é devido ao calendário, apertado devido à paralisação do futebol em função da pandemia da Covid-19.
Em princípio, a medida vale somente para a primeira divisão da competição nacional, já que muitos times disputam o torneio junto da Copa do Brasil e da Libertadores ou Sul-Americana. Além disso, ainda há decisões de campeonatos estaduais para serem disputadas.
No entanto, a redução do intervalo tem um limite de quatro jogos por time. Por isso, nenhum clube terá dois intervalos curtos de dois dias de forma consecutiva, visando o bem-estar da saúde e da forma física dos atletasO Campeonato Brasileiro de 2020 começa neste sábado e irá até fevereiro de 2021. No entanto, devido às finais de alguns campeonatos estaduais coincidirem com a jornada inicial no final de semana, três jogos foram adiados. A medida contou com a anuência do Ministério Público do Trabalho e a homologação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região com sede em Campinas (SP).Confira a nota na íntegra:​"A Confederação Brasileira de Futebol e a FENAPAF - Federaçao Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, com a anuência do Ministério Público do Trabalho e a homologação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas), vêm a público informar que aditaram o acordo que estabelecia o intervalo mínimo de 66 horas entre partidas de competições coordenadas pela CBF, para estabelecer que, durante a temporada de 2020, de forma absolutamente excepcional e somente se necessário, poderão ser marcadas partidas com intervalo mínimo de 48 horas. Tal medida se aplica inicialmente à Série A, podendo ser estendida a outras competições de âmbito nacional mediante o mesmo critério adotado, ou seja, consulta prévia aos clubes e atletas.
A redução do prazo ficará limitada ao máximo de quatro partidas por equipe na competição, sendo que o intervalo entre duas partidas nessas condições não será inferior a 15 dias por clube. Além disso, nenhuma equipe disputará duas partidas seguidas com referido intervalo reduzido.
A CBF e a FENAPAF reafirmam a excepcionalidade da medida e asseguram que a mesma só será adotada com o objetivo de que as competições da temporada 2020 não avancem ainda mais sobre o calendário de 2021, garantido o trabalho seguro aos atletas, bem como um período de descanso ao final de 2020 e férias integrais ao final de 2021."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados