Eliminatórias para a Copa, estaduais e mais! Saiba onde assistir os jogos de domingo

O domingo está cheia de jogos ao longo do dia para entreter o amante por futebol, com a Eliminatória europeia para a Copa do Mundo 2022, com Alemanha, França, Itália e Inglaterra em campo.

Pelos estaduais, o Gauchão, o Cariocão e muitos outros agitam o dia com muito futebol. A Copa da Liga Argentina também acontece com Boca Juniors e Indepediente se enfrentando, além do River Plate completando a rodada da Copa.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:​​ELIMINATÓRIA EUROPEIACazaquistão x França - 11hTransmissão:​ Estádio TNT Sports