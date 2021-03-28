Eliminatórias para a Copa, estaduais e mais! Saiba onde assistir os jogos de domingo

O domingo está cheia de jogos ao longo do dia para entreter o amante por futebol, com a Eliminatória europeia para a Copa do Mundo 2022, com Alemanha, França, Itália e Inglaterra em campo.
Pelos estaduais, o Gauchão, o Cariocão e muitos outros agitam o dia com muito futebol. A Copa da Liga Argentina também acontece com Boca Juniors e Indepediente se enfrentando, além do River Plate completando a rodada da Copa.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:ELIMINATÓRIA EUROPEIACazaquistão x França - 11hTransmissão: Estádio TNT Sports
DInamarca x Moldavia - 14hTransmissão: Estádio TNT Sports
Georgia x Espanha - 14hTransmissão: Estádio TNT Sports
Albânia x Inglaterra - 14hTransmissão: Estádio TNT Sports e TNT
Armênia x Islândia - 14hTransmissão: Estádio TNT Sports
Ucrânia x Finlândia - 16h45Transmissão: Estádio TNT Sports
Romênia x Alemanha - 16h45Transmissão: Estádio TNT Sports e TNT
Israel x Escócia - 16h45Transmissão: Estádio TNT Sports
San Marino x Hungria - 16h45Transmissão: Estádio TNT Sports
Suíça x Lituânia - 16h45Transmissão: Estádio TNT Sports
Áustria x Ilhas Faroé - 16h45Transmissão: Estádio TNT Sports
Macedônia x Liechtenstein - 16h45Transmissão: Estádio TNT Sports
Bulgária x Itália - 16h45Transmissão: Estádio TNT Sports e Space
Polônia x Andorra - 16h45Transmissão: Estádio TNT Sports
Kosovo x Suécia - 16h45Transmissão: Estádio TNT SportsAMISTOSOSGrécia x Honduras - 12hTransmissão: Estádio TNT Sports
Irlanda do Norte x Estados Unidos - 14h05Transmissão: Estádio TNT Sports
CARIOCAPortuguesa x Macaé - 16h30Transmissão: PPV do Carioca
Nova Iguaçu x Botafogo - 19hTransmissão: PPV do Carioca
CAMPEONATO PERNAMBUCANOSport x Central - 17hTransmissão: SporTV e Premiere
COPA DA LIGA ARGENTINADefensa y Justicia x Vélez Sarfield - 17h15Transmissão: ESPN App
River Plate x Racing - 19h30Transmissão: ESPN Brasil
Independiente x Boca Juniors - 22hTransmissão: ESPN Brasil
GAUCHÃOSão José x Juventude - 21hTransmissão: SporTV e Premiere
Grêmio x EC Pelotas - 23hTransmissão: Premiere