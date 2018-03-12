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Eliminado do Capixabão, Rafael Soriano é demitido da Desportiva

O técnico comandou a Locomotiva em 27 jogos e conquistou 11 vitórias, 7 derrotas e 9 empates
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 20:24

Publicado em 12 de Março de 2018 às 20:24

Após a eliminação do Capixabão, a Desportiva Ferroviária anunciou o desligamento do técnico Rafael Soriano. A decisão foi tomada em comum acordo entre o treinador e o clube. O elenco se reapresentou na tarde desta segunda-feira e os atletas foram liberados das atividades em Jardim América. Nos próximos dias, serão acertadas as rescisões contratuais dos atletas e da comissão técnica.
"A Desportiva Ferroviária agradece ao treinador pelos serviços prestados, em 2017, na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Espírito Santo, e neste ano, no Campeonato Capixaba, e deseja sucesso a ele em sua promissora carreira", disse o clube, através de nota.
 Neste Capixabão, a Desportiva não conseguiu avançar as semifinais. Na primeira fase, o time ficou em 5º lugar na tabela, com três vitórias em nove jogos. 
Confira os números de Rafael Soriano pela Desportiva:
Jogos: 27
Vitórias: 11
Derrotas: 7
Empates: 9

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