Eliminado do Capixabão, Rafael Soriano é demitido da Desportiva

Após a eliminação do Capixabão, a Desportiva Ferroviária anunciou o desligamento do técnico Rafael Soriano. A decisão foi tomada em comum acordo entre o treinador e o clube. O elenco se reapresentou na tarde desta segunda-feira e os atletas foram liberados das atividades em Jardim América. Nos próximos dias, serão acertadas as rescisões contratuais dos atletas e da comissão técnica.

"A Desportiva Ferroviária agradece ao treinador pelos serviços prestados, em 2017, na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Espírito Santo, e neste ano, no Campeonato Capixaba, e deseja sucesso a ele em sua promissora carreira", disse o clube, através de nota.

Neste Capixabão, a Desportiva não conseguiu avançar as semifinais. Na primeira fase, o time ficou em 5º lugar na tabela, com três vitórias em nove jogos.

Confira os números de Rafael Soriano pela Desportiva:

Jogos: 27

Vitórias: 11

Derrotas: 7