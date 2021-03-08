Elenco participa do primeiro treino sob o comando de Marcelo Cabo; Léo Matos é baixa com Covid-19

Crédito: Os principais nomes do elenco vascaíno se apresentaram nesta segunda e treinaram no CT (Rafael Ribeiro/Vasco

O elenco principal do Vasco se reapresentou na tarde desta segunda-feira, e participou do primeiro treino, no CT do Almirante, sob o comando do técnico Marcelo Cabo. Durante o primeiro encontro, o novo comandante bateu um papo com os atletas, que realizaram atividades de força. Os jogadores que disputaram a partida contra o Volta Redonda fizeram um treino regenerativo, enquanto os outros participaram de uma atividade de posse de bola.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca– Iniciamos com uma apresentação de boas-vindas aos jogadores. Batemos um papo com eles por aproximadamente 15 minutos. Logo depois, fomos aos trabalhos. A equipe principal se reapresentou hoje, fez um treino na academia e depois foi para o campo comigo. E quem jogou no sábado fez um trabalho regenerativo. A primeira impressão foi muito boa, os jogadores chegaram muito motivados, muito dispostos para que a gente possa fazer uma grande temporada – disse o treinador Marcelo Cabo ao site oficial do clube.

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Por outro lado, o elenco teve uma baixa, já que o lateral-direito Léo Matos testou positivo para Covid-19 nos últimos dias e segue o período de isolamento social recomendado pelos órgãos sanitários. O volante Andrey registrou um boletim de ocorrência após ser ameaçado no último domingo, mas compareceu ao treinamento normalmente.