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Elenco participa do primeiro treino sob o comando de Marcelo Cabo; Léo Matos é baixa com Covid-19

Técnico se apresentou ao grupo e comandou as primeiras atividades visando o duelo contra o Nova Iguaçu, no sábado, às 18h, em São Januário, pela terceira rodada do Carioca...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 19:37

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 19:37
Crédito: Os principais nomes do elenco vascaíno se apresentaram nesta segunda e treinaram no CT (Rafael Ribeiro/Vasco
O elenco principal do Vasco se reapresentou na tarde desta segunda-feira, e participou do primeiro treino, no CT do Almirante, sob o comando do técnico Marcelo Cabo. Durante o primeiro encontro, o novo comandante bateu um papo com os atletas, que realizaram atividades de força. Os jogadores que disputaram a partida contra o Volta Redonda fizeram um treino regenerativo, enquanto os outros participaram de uma atividade de posse de bola.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca– Iniciamos com uma apresentação de boas-vindas aos jogadores. Batemos um papo com eles por aproximadamente 15 minutos. Logo depois, fomos aos trabalhos. A equipe principal se reapresentou hoje, fez um treino na academia e depois foi para o campo comigo. E quem jogou no sábado fez um trabalho regenerativo. A primeira impressão foi muito boa, os jogadores chegaram muito motivados, muito dispostos para que a gente possa fazer uma grande temporada – disse o treinador Marcelo Cabo ao site oficial do clube.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Por outro lado, o elenco teve uma baixa, já que o lateral-direito Léo Matos testou positivo para Covid-19 nos últimos dias e segue o período de isolamento social recomendado pelos órgãos sanitários. O volante Andrey registrou um boletim de ocorrência após ser ameaçado no último domingo, mas compareceu ao treinamento normalmente.
Nesta terça, o elenco retornará aos treinos de maneira integral visando o duelo contra o Nova Iguaçu no sábado, às 18h (de Brasília) , em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Essa partida marcará a estreia do técnico Marcelo Cabo no comanda da equipe e terá o retorno dos principais nomes do elenco cruz-maltino. Marcelo Cabo comanda primeiro treinamento (Rafael Ribeiro/Vasco)

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