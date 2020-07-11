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Elenco estrelado e efetivo: 'banco' do Flamengo já contribuiu com 30% dos gols em 2020

Seja com gols ou assistências, jogadores que saíram do banco de reservas têm se mostrado eficientes, como esperava o clube ao investir pesado. Pedro é o mais eficiente
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LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 10:05

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 10:05

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Quando Gabigol enfim foi contratado pelo Flamengo, findando a dramática novela com a Inter de Milão, comentou-se que Pedro seria a sua "sombra". Na ocasião, o camisa 9 optou por realçar o elenco cada vez mais estrelado para esta temporada. E já dá para dizer que as opções do banco têm feito a diferença, já que, segundo um levantamento do LANCE!, em 2020, 30% dos gols do do grupo principal do Rubro-Negro têm colaboração direta de um jogador que entrou no decorrer de um jogo, seja com bola na rede ou assistência.No último fim de semana, foi a vez de Pedro sair do banco para mudar o cenário do clássico contra o Fluminense, pela final da Taça Rio. Apesar do gol do camisa 21 contra a sua ex-equipe, deixando tudo igual no marcador (1 a 1), o Tricolor levou a melhor nas penalidades.
Apesar do revés, Pedro ratificou o poderio do plantel rubro-negro. Ele, aliás, é quem mais contribui para esta fatia (30% oriunda dos suplentes). Ao todo, soma quatro gols e duas assistências saindo do banco - cabe lembrar que, iniciando como titular, fez um gol, totalizando cinco pelo Fla.

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