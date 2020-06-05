Elenco do Flamengo se livrou de água contaminada antes da final da Libertadores, revela ex-nutricionista

Crédito: LUKA GONZALES / AFP

Sabe a expressão "um detalhe faz toda a diferença"? No Flamengo, às vésperas da final da Libertadores de 2019, esta máxima foi levada a uma potência considerável. Explica-se: Thiago Monteiro, ex-nutricionista do clube, revelou que livrou o elenco de água contaminada antes do confronto diante do River Plate, em Lima, capital do Peru, em novembro.

Desde fevereiro fora do Flamengo, o profissional da saúde contou que proibiu os atletas rubro-negro a ingerirem o suco do hotel. No entanto, como a bebida estava liberada para membros da comissão técnica, departamento médico e diretoria, nem todos escaparam das consequências.

- Quando chegamos no hotel, só tinha suco natural. Mas quando é viagem internacional, a gente só usa suco de caixinha. Apesar ser menos saudável, a gente corre risco de contaminação da água. O gerente do hotel chegou a mostrar vários certificados de qualidade da água, tudo que precisava, mas eu falei que queria o suco disponível já no café da manhã - disse Monteiro, em entrevista ao canal "Pilhado" no YouTube, completando:

- A comissão técnica eu liberei para tomar o suco. Jogadores chegaram a reclamar, mas eu expliquei que seria melhor a gente não utilizar a água do hotel. No segundo dia, a comissão já vinha dizendo que comeu algo que fez mal, com diarreia. No terceiro dia, uns sete já estavam do mesmo jeito. Perguntei aos enfermeiros e médicos, e todos os jogadores estavam bem. Nisso, me liguei que era a água. No dia do jogo, 90% da comissão estava com problemas, até eu. Eu não faço gol e nem pego pênalti, estava livre para tomar o suco (risos). Olha o cuidado que a gente tem que ter… Imagina se atinge 90% dos jogadores. Eles até jogariam, mas com desidratação, diarreia, como seria a performance deles? Imagina 38 anos sem jogar a final da Libertadores, quando chega, o time todo passa mal… O nutricionista estaria morto.

ELOGIOS A DIEGO RIBAS: 'É FORA DA CURVA'Diego brilhou na final da Libertadores (Foto: Reprodução / Instagram)Com os jogadores livres de desidratação, diarreia e afins, o Flamengo bateu o River por 2 a 1 na decisão da Libertadores, vencida pelo Rubro-Negro após 38 anos na fila. E, para alcançar a virada, a equipe de Jorge Jesus contou com um lance decisivo vindo dos pés de Diego Ribas.

Por falar no camisa 10, Thiago Monteiro rasgou elogios ao meia e afirmou que ele "ele é fora da curva" em relação aos pedidos de cuidados do corpo.

- Todos os jogadores são muito focados, são dedicados demais. Mas quando se fala em 100% de dedicação mesmo: Diego Ribas. Ele é fora da curva. Tu fala pra ele assim “Diego, você tem que comer 100g de arroz no café da manhã”, ele vai lá e conta certinho 100g de arroz. Eu pedia pra ele tomar um suplemento específico dois dias antes dos jogos, antes de dormir. Várias vezes na concentração ele me ligava umas 23h45 falando que tinha esquecido o suplemento em casa, e se teria outro pra tomar. Ai eu ia lá no quarto dele e entregava - falou o nutricionista, emendando: