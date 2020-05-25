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Elenco do Figueirense testa negativo para a COVID-19

Clube divulgou nesta segunda-feira que atletas e comissão técnica não apresentaram nenhum sintoma da doença nos exames...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 20:56

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 20:56

Crédito: Divulgação/Figueirense
O Figueirense recebeu uma notícia positiva nesta segunda-feira. Através de comunicado oficial, o clube de Santa Catarina informou que nenhum caso de COVID-19 foi diagnosticado no elenco, comissão técnica e demais funcionários, realizados na última sexta-feira.E MAIS:Boca Juniors apresenta projeto de reforma da La BomboneraRafinha relembra conquista da Champions pelo Bayern de MuniqueEx-jogador da Roma morre aos 21 anos vítima de parada cardíacaAgora, mais 80 colaboradores da área administrativa serão submetidos a testes rápidos para saber se tem ou não o vírus. A data ainda não foi confirmada.
Calendário
Com o elenco em atividade, o Figueirense continua a sua preparação para a disputada do Catarinense e a Série B.
Confira abaixo o comunicado:
O Figueirense recebeu, na tarde desta segunda-feira (25), os resultados dos testes da Covid-19 realizados na última sexta-feira (22), nos atletas do elenco profissional, membros da comissão técnica e funcionários do Centro de Formação e Treinamento (CFT) do Cambirela. Tanto os testes rápidos quanto os exames RT-PCR, não revelaram nenhum caso positivo para a doença causada pelo novo Coronavírus.
Já de posse dos resultados, e não tendo nenhum atleta ou colaborador infectado pela Covid-19, o clube retornará aos treinamentos presenciais no CFT a partir da manhã desta terça-feira (26), seguindo todos os protocolos e medidas de segurança determinadas pelos órgãos de saúde. Após análise, a comissão técnica do Figueirense passa a realizar os treinamentos em dois períodos distintos, sempre pela manhã, em grupos de no máximo doze jogadores. E MAIS:

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