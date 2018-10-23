Eleições do Rio Branco para triênio 2019-2021 terão chapa única

O Rio Branco está na Série A do Capixabão 2019 Crédito: Reprodução/Facebook

A Comissão Eleitoral do Rio Branco Atlético Clube encerrou na última segunda-feira (22) o prazo de inscrição de chapa para concorrer à eleição do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 19 de novembro. Caberá ao conselho eleito escolher o presidente que vai comandar o clube no próximo triênio (2019-2021).

Uma chapa foi protocolada: O Gigante Voltou. A comissão eleitoral vai se reunir para avaliar os sócios inscritos na chapa e fará a confirmação nos próximos dias. No dia 5 de novembro, será divulgada a lista dos sócios aptos a votar. Terão direito a voto torcedores que se associaram até o dia 31 de dezembro de 2017 e estão com a mensalidade em dia, conforme prevê o estatuto do clube.

A Assembleia Geral para votação e posse do novo Conselho Deliberativo acontece no dia 19 de novembro, na sede do Rio Branco, localizada na Rua Barão de Mauá, número 181, bairro Jucutuquara, em Vitória.

Logo após votação e apuração dos votos, os membros eleitos do Conselho Deliberativo vão indicar a Conselho Diretor, formado por três membros da chapa, sendo um presidente e dois vices. A nova diretoria fica à frente do clube por três anos.

O Rio Branco disputou a Série B do Campeonato Capixaba este ano e foi campeão. Com isso, se garantiu na elite estadual de 2019.

Confira os membros da Chapa O Gigante Voltou

Allan Santos Andrade

Bruno Moreira Candoti

Cesar Costa

Djair Eleutério

Everton Eleutério

Gedilene da Vitória Santos Florindo

Gilza Maria Alves Eleutério

José Ronaldo Candoti

Leonardo de Oliveira

Leonardo Ventorin Trazzi

Lídia Pereira de Oliveira

Luciano Fernandes Mendonça

Luciano Graça

Manoel Victor Lozi Sá de Lima

Marcos Gumiero

Marcos José de Amorim

Marcos Wagner Jesus Servare Júnior

Rordrigo Castelan Firme

Suzana Rosseto

Waltines Faé Muniz

Antônio Rosseto Neto

João Danilo Simon Robers

Lucas Negrelli Nicolini

Marcos Wagner Jesus Servare

Matheus Ribeiro Gonçalves

Mauro Nascimento Gomes

Reginaldo Braz Gaspar

Renata Rissari Chagas

Rodinei Cândido Florindo