Eleições do Rio Branco para triênio 2019-2021 terão chapa única

A Comissão Eleitoral do Rio Branco Atlético Clube encerrou na última segunda-feira (22) o prazo de inscrição de chapa para concorrer à eleição do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 19 de novembro. Caberá ao conselho eleito escolher o presidente que vai comandar o clube no próximo triênio (2019-2021).
Uma chapa foi protocolada: O Gigante Voltou. A comissão eleitoral vai se reunir para avaliar os sócios inscritos na chapa e fará a confirmação nos próximos dias. No dia 5 de novembro, será divulgada a lista dos sócios aptos a votar. Terão direito a voto torcedores que se associaram até o dia 31 de dezembro de 2017 e estão com a mensalidade em dia, conforme prevê o estatuto do clube.
A Assembleia Geral para votação e posse do novo Conselho Deliberativo acontece no dia 19 de novembro, na sede do Rio Branco, localizada na Rua Barão de Mauá, número 181, bairro Jucutuquara, em Vitória.
Logo após votação e apuração dos votos, os membros eleitos do Conselho Deliberativo vão indicar a Conselho Diretor, formado por três membros da chapa, sendo um presidente e dois vices. A nova diretoria fica à frente do clube por três anos.
O Rio Branco disputou a Série B do Campeonato Capixaba este ano e foi campeão. Com isso, se garantiu na elite estadual de 2019.
Confira os membros da Chapa O Gigante Voltou
Allan Santos Andrade
Bruno Moreira Candoti
Cesar Costa
Djair Eleutério
Everton Eleutério
Gedilene da Vitória Santos Florindo
Gilza Maria Alves Eleutério
José Ronaldo Candoti
Leonardo de Oliveira
Leonardo Ventorin Trazzi
Lídia Pereira de Oliveira
Luciano Fernandes Mendonça
Luciano Graça
Manoel Victor Lozi Sá de Lima
Marcos Gumiero
Marcos José de Amorim
Marcos Wagner Jesus Servare Júnior
Rordrigo Castelan Firme
Suzana Rosseto
Waltines Faé Muniz
Antônio Rosseto Neto
João Danilo Simon Robers
Lucas Negrelli Nicolini
Marcos Wagner Jesus Servare
Matheus Ribeiro Gonçalves
Mauro Nascimento Gomes
Reginaldo Braz Gaspar
Renata Rissari Chagas
Rodinei Cândido Florindo
Urbano Rosário