Eduardo Coudet não vê o Inter com elenco para suportar o calendário

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O sinal de alerta está ligado dentro do Internacional. Se antes o time era a sensação, agora, com o acúmulo de jogos, os comandados de Coudet caíram de rendimento e sofrem com a pressão.No último sábado, o treinador não escondeu o jogo e deixou claro que o Colorado não tem elenco para suportar o calendário. Além disso, comentou sobre a precoce entrada dos jogadores da base.

‘Já é difícil jogar duas competições, imagina três. Temos utilizado muitos jovens e, mesmo assim, estamos sofrendo um desgaste. Penso que podemos melhorar na parte futebolística, mas não conseguimos os melhores resultados. Podemos melhorar e vamos tentar fazer isso, mas é óbvio que não estamos capacitados para jogar duas competições diante desse calendário. Eu adoro repetir o time, mas não posso fazer. Gostaria de esperar o momento melhor dos jovens, mas precisamos usá-los agora. Isso não é justificativa, mas é um fator que precisa ser analisado’, afirmou.