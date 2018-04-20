Edinho destaca parceria com Vitinho e garante Santão forte na estreia

O meia Edinho chegou ao Espírito Santo com a missão de ser o principal jogador no meio-campo do clube na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. A responsabilidade será de assumir o papel de protagonista no time ao lado do experiente atacante Vitinho, que, assim como o meia, tem uma qualidade técnica diferenciada e é uma importante figura de liderança dentro do elenco. Em plena forma física e pronto para a estreia na 4ª divisão nacional, quando o Santão encara o URT-MG, neste sábado (21), às 17 horas, no Kleber Andrade, em Cariacica, Edinho destacou o trabalho conjunto realizado no clube e afirma que o grupo está preparado para lutar em campo.

Edinho, meia do Espírito Santo Crédito: André Rodrigues

Tivemos uma semana espetacular de treinos e a confiança é alta para esse primeiro jogo. Claro que existe a ansiedade da estreia, o frio na barriga, mas o pensamento está em apresentarmos um bom futebol para conquistarmos os três pontos em casa. Se quisermos ir longe no torneio temos que vencer os jogos que temos em casa, disse Edinho.

O jogador, que estava no Macaé, onde jogou o Campeonato Carioca, tem como uma de suas principais características o chute da intermediária. Atuando pela Desportiva Ferroviária, por exemplo, Edinho brilhou e se tornou ídolo no Grená por conta da facilidade que tem ao bater na bola. Então, para ajudar o Espírito Santo na abertura da competição, a promessa é de pé calibrado no Klebão.