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Confiança em alta

Edinho destaca parceria com Vitinho e garante Santão forte na estreia

Equipe do Espírito Santo, treinada por Rafael Soriano, enfrenta o URT-MG na estreia do Brasileiro Série D

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 17:51
O meia Edinho chegou ao Espírito Santo com a missão de ser o principal jogador no meio-campo do clube na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. A responsabilidade será de assumir o papel de protagonista no time ao lado do experiente atacante Vitinho, que, assim como o meia, tem uma qualidade técnica diferenciada e é uma importante figura de liderança dentro do elenco. Em plena forma física e pronto para a estreia na 4ª divisão nacional, quando o Santão encara o URT-MG, neste sábado (21), às 17 horas, no Kleber Andrade, em Cariacica, Edinho destacou o trabalho conjunto realizado no clube e afirma que o grupo está preparado para lutar em campo.
Edinho, meia do Espírito Santo Crédito: André Rodrigues
Tivemos uma semana espetacular de treinos e a confiança é alta para esse primeiro jogo. Claro que existe a ansiedade da estreia, o frio na barriga, mas o pensamento está em apresentarmos um bom futebol para conquistarmos os três pontos em casa. Se quisermos ir longe no torneio temos que vencer os jogos que temos em casa, disse Edinho.
O jogador, que estava no Macaé, onde jogou o Campeonato Carioca, tem como uma de suas principais características o chute da intermediária. Atuando pela Desportiva Ferroviária, por exemplo, Edinho brilhou e se tornou ídolo no Grená por conta da facilidade que tem ao bater na bola. Então, para ajudar o Espírito Santo na abertura da competição, a promessa é de pé calibrado no Klebão.
Se o adversário abrir espaço, com certeza vou chutar no gol. Já marquei algumas vezes dessa maneira e estou pronto para arriscar sempre. Só não sei se terei condições de jogar os 90 minutos, porém, vou me entregar ao máximo nos minutos que estiver em campo, nem que seja 15, 20 minutos. Outra coisa legal nessa partida é que volto a atuar ao lado do Vitinho após quase 15 anos, já que jogamos juntos no Cachoeiro. Ele sabe onde gosto de receber a bola e eu também conheço ele. Esse entrosamento pode fazer a diferença e dar liga, concluiu o atleta.

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