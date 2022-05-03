Edilson é a novidade em treino do Grêmio

Após vencer o CRB no fim de semana, o elenco do Grêmio ganhou dois dias de descanso e se reapresentou no CT Luiz Carvalho nesta terça-feira.

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De olho no jogo contra o Cruzeiro, o Tricolor não terá o lateral-esquerdo Nicolas, expulso no último sábado.

Com a ausência do atleta, Diogo Barbosa deve ganhar espaço no time titular e mostrar que pode ser útil ao grupo durante o torneio.

Edilson

A principal novidade do trabalho no CT foi o lateral-direito Edilson. Após sofrer uma lesão muscular, ele apareceu no gramado e correu ao lado de Kannemann.

A sua presença no jogo de domingo contra o Cruzeiro no Mineirão é pouco provável.