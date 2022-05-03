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Edilson é a novidade em treino do Grêmio

Lateral-direito teve uma lesão na coxa e correu pela primeira vez no gramado ...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 18:53
Após vencer o CRB no fim de semana, o elenco do Grêmio ganhou dois dias de descanso e se reapresentou no CT Luiz Carvalho nesta terça-feira.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
De olho no jogo contra o Cruzeiro, o Tricolor não terá o lateral-esquerdo Nicolas, expulso no último sábado.
Com a ausência do atleta, Diogo Barbosa deve ganhar espaço no time titular e mostrar que pode ser útil ao grupo durante o torneio.
Edilson
A principal novidade do trabalho no CT foi o lateral-direito Edilson. Após sofrer uma lesão muscular, ele apareceu no gramado e correu ao lado de Kannemann.
A sua presença no jogo de domingo contra o Cruzeiro no Mineirão é pouco provável.
Crédito: (LucasUebel/GrêmioFBPA

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