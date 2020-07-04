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'É um valor bastante acessível. Não é fácil manter Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro', diz Landim

Presidente do Flamengo comentou a respeito dos R$ 10 cobrados para torcedores, que não são sócios, assistirem à semifinal da Taça Rio, neste domingo, contra o Volta Redonda...

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2020 às 20:36
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Além de emitir uma nota oficial na tarde deste sábado, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu a sua versão direta a respeito da polêmica e contestada decisão de cobrar R$ 10 para que torcedores, não sócios, assistam ao jogo contra o Volta Redonda, neste domingo, às 16h, pela semifinal da Taça Rio.
Em entrevista ao canal "FOX Sports", Landim admitiu que é "difícil" manter estrelas do elenco e considerou o valor cobrado "bem acessível".
- Acho bem acessível o valor de R$ 10 em troca de uma semifinal de Campeonato. A gente precisa arrecadar para manter o nosso time. Não é fácil contar com Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e outros sem receita. Em relação ao preço, se você fala R$ 90 por mês, ou quase isso para apenas um jogo no pay-per-view, estamos tendo um preço muito inferior. Sempre tem uma reação natural quando se cobra qualquer coisa. Infelizmente o clube precisa ter receita - disse o mandatário rubro-negro, completando:
- O Flamengo tem outro lado. O pagamento desses R$ 10, nas redes sociais estão falando do momento que estamos enfrentando, mas para o Flamengo também é difícil. O Flamengo precisa pagar os jogadores, compromissos e as receitas estão reduzidas. Não estamos com torcida no estádio, sem bilheteria e esse foi um aspecto importante. Isso sempre foi pago por alguém.
O Fla utilizará a plataforma MyCujoo para hospedar as imagens do confronto no Maracanã. Saiba como pagar e a origem da empresa de streaming aqui.

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