'É natural que os outros times fiquem com inveja. Gostariam de comemorar os títulos que ganhamos', diz Landim

Crédito: Alexandre Vidal /CRF

Com mais um título na bagagem, o nono desde o início de sua gestão (2019), Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, comemorou a conquista do Campeonato Carioca, aproveitou para falar do orgulho e citar até "inveja" gerada nos rivais do clube - vencedor do Estadual pela 37ª vez na história. - Mais um, orgulho mais do que nunca de ser Rubro-Negro. São 42 milhões que eu espero que tenham muito orgulho por esse time, pelo o que ele está conquistando. a gente tem vencido tudo, se a gente for ver nesses últimos três anos a gente tem conquista todos os títulos, é natural que os outros times fiquem com inveja. No fundo eles gostariam de estar comemorando os títulos que a gente ganhou e está comemorando - falou Landim.

A fala de Rodolfo Landim surgiu após uma pergunta a respeito de materiais que a torcida do Fluminense preparou nas arquibancadas para final do Carioca, com os seguintes dizeres: "Orgulho de não ser como vocês".

No gramado do Maracanã, o mandatário do Fla também foi questionado por jornalistas a respeito da possível saída de Gerson - em negociações avançadas com o Olympique de Marseille, da França.

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