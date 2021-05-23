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'É natural que os outros times fiquem com inveja. Gostariam de comemorar os títulos que ganhamos', diz Landim

Presidente do Flamengo cutucou os rivais, sobretudo o Fluminense, cuja torcida preparou um material provocativo para estampar nas arquibancadas na finalíssima do Carioca...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 12:50

LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 12:50
Crédito: Alexandre Vidal /CRF
Com mais um título na bagagem, o nono desde o início de sua gestão (2019), Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, comemorou a conquista do Campeonato Carioca, aproveitou para falar do orgulho e citar até "inveja" gerada nos rivais do clube - vencedor do Estadual pela 37ª vez na história. - Mais um, orgulho mais do que nunca de ser Rubro-Negro. São 42 milhões que eu espero que tenham muito orgulho por esse time, pelo o que ele está conquistando. a gente tem vencido tudo, se a gente for ver nesses últimos três anos a gente tem conquista todos os títulos, é natural que os outros times fiquem com inveja. No fundo eles gostariam de estar comemorando os títulos que a gente ganhou e está comemorando - falou Landim.
A fala de Rodolfo Landim surgiu após uma pergunta a respeito de materiais que a torcida do Fluminense preparou nas arquibancadas para final do Carioca, com os seguintes dizeres: "Orgulho de não ser como vocês".
No gramado do Maracanã, o mandatário do Fla também foi questionado por jornalistas a respeito da possível saída de Gerson - em negociações avançadas com o Olympique de Marseille, da França.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
- Eu não sei, vocês perguntem para o (Bruno) Spindel e o (Marcos) Braz. Eu não sei o que está acontecendo, eles só falam comigo quando chega perto da hora de assinar as coisas. O Gerson é um grande jogador, a gente ama ele, a gente espera que ele tenha um futuro enorme no Flamengo. Mas o Flamengo também é um lugar que a gente quer que os jogadores sejam felizes, a gente tem que pensar na carreira das pessoas, claro que ajeitando com as necessidades do todo, mas a gente tem que pensar assim.

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