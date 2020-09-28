'É bom ter um outro atacante', diz Koeman, após saída de Suárez

No primeiro jogo sem Luis Suárez, o Barcelona venceu o Villarreal no último domingo por 4 a 0 e parece não ter sentido tanta falta do uruguaio. No entanto, o técnico do clube, Ronald Koeman, afirmou, após o jogo, a necessidade de ter à disposição de um centroavante de ofício.- É sempre bom ter outro atacante, para ter outro esquema de jogo. Mas se pode jogar sem um '9' de ofício. Estamos trabalhando e esperamos poder ocupar a posição de '9' - disse Koeman em entrevista.