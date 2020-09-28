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'É bom ter um outro atacante', diz Koeman, após saída de Suárez

Treinador holandês afirmou que gostaria de contar com mais um atacante no elenco...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:43

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 16:43
Crédito: JOSEP LAGO/AFP
No primeiro jogo sem Luis Suárez, o Barcelona venceu o Villarreal no último domingo por 4 a 0 e parece não ter sentido tanta falta do uruguaio. No entanto, o técnico do clube, Ronald Koeman, afirmou, após o jogo, a necessidade de ter à disposição de um centroavante de ofício.- É sempre bom ter outro atacante, para ter outro esquema de jogo. Mas se pode jogar sem um '9' de ofício. Estamos trabalhando e esperamos poder ocupar a posição de '9' - disse Koeman em entrevista.
Na goleada que marcou a estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol, Koeman mandou a campo um time com Messi, Ansu Fati e Griezmann no comando de ataque. Nenhum dos três, porém, é centroavante.

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