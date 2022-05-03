Dylan Talero, o 'Novo Ronaldo', entra no BID e pode estrear pelo Botafogo

Dylan Talero pode, finalmente, estrear pelo Botafogo. O colombiano apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta terça-feira e está liberado para entrar em campo no Alvinegro. O vínculo do jogador foi registrado até o dia 6 de maio de 2024. + Bastidores: Luís Castro e futebol foram contra Botafogo inverter mando contra o Flamengo

O colombiano foi o primeiro jogador pelo Botafogo com a intenção de realizar intercâmbio entre as equipes de John Textor. O atacante de 18 anos era do FC Florida, time de base do executivo nos Estados Unidos. Ele foi anunciado pelo Glorioso em março.

Textor, inclusive, é apenas elogios a Dylan Talero. O empresário chama o atleta de "novo Cristiano Ronaldo". O colombiano tem treinado com a equipe sub-20 e deve pelo menos ficar no banco nas próximas partidas do Glorioso no Carioca da categoria.

Além de Talero, Darius Lewis, para a equipe sub-23, e Sebastian Joffre, no time profissional, foram outros jogadores que chegaram ao Glorioso vindos de equipes de John Textor. A dupla, contudo, ainda não está regularizada.