Durcesio Mello marca presença na estreia do Botafogo na Copinha e celebra: ‘Vamos juntos por mais’

O Botafogo estreou com uma bela vitória na Copinha por 3 a 0 sobre a Aparecidense, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. O presidente do clube, Durcesio Mello, esteve presente no confronto e comemorou o triunfo.> Sem avançar com pedida do Mirassol, Botafogo pede prazo para colocar nova proposta a Luís Oyama

- Muito feliz com a vitória dos nossos meninos na estreia de hoje na Copinha. Obrigado a todos e vamos juntos por mais! - disse Durcesio Mello em sua rede social.

O próximo compromisso do Alvinegro na Copinha acontece nesta quinta-feira. A equipe vai enfrentar o Petrolina, às 15h15, no Estádio Joaquim de Morais Filho, pela segunda rodada do grupo.