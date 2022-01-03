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Durcesio Mello marca presença na estreia do Botafogo na Copinha e celebra: ‘Vamos juntos por mais’

Com dois gols de Gabriel Tigrão e um de Reydson, o Alvinegro venceu a Aparecidense por 3 a 0 no primeiro jogo da fase de grupos da Copinha
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LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 18:09

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 18:09

O Botafogo estreou com uma bela vitória na Copinha por 3 a 0 sobre a Aparecidense, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. O presidente do clube, Durcesio Mello, esteve presente no confronto e comemorou o triunfo.> Sem avançar com pedida do Mirassol, Botafogo pede prazo para colocar nova proposta a Luís Oyama
- Muito feliz com a vitória dos nossos meninos na estreia de hoje na Copinha. Obrigado a todos e vamos juntos por mais! - disse Durcesio Mello em sua rede social.
O próximo compromisso do Alvinegro na Copinha acontece nesta quinta-feira. A equipe vai enfrentar o Petrolina, às 15h15, no Estádio Joaquim de Morais Filho, pela segunda rodada do grupo.
Crédito: DurcesioMellomarcoupresençanaestreiadoBotafogonaCopinhade2022(Foto:Reprodução/InstagramDurcesioMello

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