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futebol

Dudu, do Palmeiras, deve viajar na próxima semana para o Qatar

O atacante do clube paulista está em negociação com o Al Duhail e pediu para viajar ao país onde provavelmente jogará no próximo ano por empréstimo e, depois, em definitivo
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Publicado em 11 de Julho de 2020 às 02:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2020 às 02:29
Crédito: Transferência de Dudu está oróxima de ser concluída (Agência Palmeiras/Divulgação
Camisa 7 do Palmeiras, Dudu está de malas prontas para Doha, no Qatar, mas ainda não calçando suas chuteiras. O atacante provavelmente deve viajar para o país na próxima semana com a finalidade de conversar pessoalmente com os dirigentes do Al Duhail, muito provavelmente seu próximo destino.
A informação foi publicada primeiramente pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo LANCE!. A ideia é justamente essa aproximação com as pessoas com quem Dudu deve conviver nos próximos anos. Conforme divulgado nos últimos dias, o que se sabe até agora é que o craque pediu para sair do alviverde, enquanto o clube acertou com o Al Duhail a parte financeira: um ano de empréstimo do jogador por 7 milhões de euros (R$ 42 milhões), com obrigação de compra se algumas metas estipuladas forem alcançadas.
Caso isso aconteça, o preço do jogador é de mais 6 milhões de euros (R$ 36 milhões), com possível bônus, por 80% dos direitos econômicos de Dudu. Apesar dos boatos nas duas últimas semanas, não há uma proposta oficial realizada e ainda não há nenhum prazo para essa definição.
Já há um acerto verbal entre os clubes desde sábado, quando o Al Duhail avisou que faria a oferta indicada em reunião na véspera. As agremiações, contudo, não demonstram pressa. O time do Qatar só poderá inscrever atletas vindos do exterior no mês que vem, enquanto o Palmeiras se preocupa em não deixar nenhuma brecha no contrato. Por isso, a análise tem sido feita de forma mais vagarosa do que se imaginava pelos departamentos jurídicos.
Quem tem mais pressa, na realidade, é Dudu. Ele já expressou seu desejo de ser negociado do clube e se interessou pelas propostas realizadas verbalmente. Além disso, fora de campo o craque foi acusado de ter agredido sua ex-mulher, Mallu Ohana, com quem tem dois filhos. Por meio de seus advogados, ela protocolou um pedido de retenção de passaporte do jogador e, por mais que aponte-se como improvável a solicitação ser aceita, é um obstáculo.

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