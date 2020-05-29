Dudu afirma que Luxa uniu mais o elenco do Palmeiras: 'Somos família'

Crédito: Dudu afirmou que Vanderlei Luxemburgo aumentou a união do elenco do Palmeiras (Agência Palmeiras/Divulgação

O Palmeiras está mais unido neste ano. A declaração é de Dudu, apontando que a relação entre todos os jogadores ficou mais próxima com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, contratado para 2020 depois de um 2019 sem títulos com Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes no comando da equipe.

- No Palmeiras, somos uma família. Estamos mais próximos ainda, depois que o Vanderlei chegou. Sabemos que precisamos disso para conquistar títulos e ter uma temporada boa. Estamos até tristes por passar esse momento distante do elenco. Esperamos que passe rápido e volte o convívio com os jogadores e quem trabalha no clube. Estamos com muitas saudades - disse o atacante, em live promovida nas contas de Instagram do clube e da patrocinadora Crefisa.E MAIS:Quarentena, 'ex-fominha' e bravo até com gol: Dudu fala ao L!'Agoniado' em casa, Dudu já prevê tristeza com Allianz vazioCom contrato até 2023, Dudu pensa em se aposentar no VerdãoProtocolo da FPF prevê times concentrados até final do PaulistaAlvo do Palmeiras, lateral Muñoz acerta com time da BélgicaCampeão de dois Brasileiros, quatro Paulistas e um Torneio Rio-São Paulo no clube, Vanderlei Luxemburgo retornou ao Palmeiras prometendo fazer Dudu ser mais participativo em campo, inclusive cobrando mais gols do astro. E o camisa 7 indicou que o treinador pode ajudá-lo em uma evolução que ele tem mostrado desde a sua contratação, há cinco anos.

- Venho evoluindo desde 2015. O Vanderlei é um grande treinador, vencedor. Todos que passaram na mão dele fizeram sucesso, e ele quer fazer isso comigo, quer me tornar mais participativo, me cobra para fazer mais gols. E não só eu, todos os jogadores precisam ouvir o que tem para para passar um treinador vitorioso e de grandes trabalhos - comentou Dudu.

- Ele já conquistou vários títulos no Palmeiras e, neste ano, está com muito vontade de ser campeão de novo. Esperamos conseguir isso com ele. Quando voltar tudo, que possamos ajudá-lo a ter êxito e, no fim do ano, eu, o Vanderlei, jogadores, torcida, todos estarmos felizes. É o que precisamos - completou.

Apesar dos elogios, Dudu afirmou que ainda não é possível avaliar o trabalho de Vanderlei Luxemburgo. O atacante, bicampeão brasileiro e vencedor de uma Copa do Brasil, ressalta que conseguiu aproveitar, de alguma forma, todos os treinadores que o comandaram no clube.