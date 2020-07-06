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Doria afirma que clubes paulistas não podem iniciar o Brasileirão antes do fim do Campeonato Paulista

Segundo governador de São Paulo, postura está prevista na assinatura do protocolo para retomada do futebol no Estado...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 20:20

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 20:20
Crédito: Reprodução/TV Cultura
O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmou que as equipes paulistas não poderão iniciar as suas campanhas no Campeonato Brasileiro, antes que o Paulista não seja encerrado.
Embora os clubes tenham retomado os seus treinamentos com bola na última quarta-feira, ainda não há data prevista para a volta do Estadual, enquanto a CBF prevê o retorno do Brasileirão no dia 8 de agosto.
Em entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda-feira, Doria que a medida foi assinada conjuntamente entre governo estadual e a Federação Paulista de Futebol no protocolo para o reinicio do futebol em São Paulo.
– Se não me engano, faltam três rodadas para concluir o Campeonato Estadual. Sem concluir, os times de São Paulo não podem participar do Campeonato Brasileiro – disse João Dória,
– Estamos levando em conta também isso, os aspectos de saúde e o protocolo que assinamos com a Federação Paulista de Futebol, e esta, por sua vez, com odas as equipes da primeira divisão – concluiu.
Diferentemente do que foi citado pelo governado, faltam duas rodadas para o fim da primeira fase do Paulistão, mais as fases quartas de final, semifinais e as duas partidas da decisão, totalizando a necessidade de seis datas para finalizar o Campeonato Paulista.

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