Doria afirma que clubes paulistas não podem iniciar o Brasileirão antes do fim do Campeonato Paulista

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O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmou que as equipes paulistas não poderão iniciar as suas campanhas no Campeonato Brasileiro, antes que o Paulista não seja encerrado.

Embora os clubes tenham retomado os seus treinamentos com bola na última quarta-feira, ainda não há data prevista para a volta do Estadual, enquanto a CBF prevê o retorno do Brasileirão no dia 8 de agosto.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda-feira, Doria que a medida foi assinada conjuntamente entre governo estadual e a Federação Paulista de Futebol no protocolo para o reinicio do futebol em São Paulo.

– Se não me engano, faltam três rodadas para concluir o Campeonato Estadual. Sem concluir, os times de São Paulo não podem participar do Campeonato Brasileiro – disse João Dória,

– Estamos levando em conta também isso, os aspectos de saúde e o protocolo que assinamos com a Federação Paulista de Futebol, e esta, por sua vez, com odas as equipes da primeira divisão – concluiu.