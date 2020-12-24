Dor de cabeça para Barroca: Botafogo é o pior mandante do Campeonato Brasileiro

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Eduardo Barroca terá que conviver com mais um problema durante a semana. Nos últimos anos, o Estádio Nilton Santos ficou marcado como a fortaleza do Botafogo e um local de abraços vindo da torcida. Em 2020, sem público por conta da pandemia do novo coronavírus, o Alvinegro parece não ter o mesmo impacto com o próprio estádio: é o pior mandante do Campeonato Brasileiro.

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O Alvinegro luta contra o rebaixamento. Em 2019, por mais que fosse em uma proporção menor, o Glorioso também temeu as últimas quatro posições da tabela. A torcida, contudo, abraçou a equipe nas últimas rodadas do Brasileiro e, com uma média de mais de 20 mil torcedores por partida, ajudou a equipe a se recuperar na tabela.

Na atual temporada, as caixas de som e um DJ colocando cânticos famosos do Botafogo são os elementos que tentam chegar perto da força que a torcida teve no ano passado. Eduardo Barroca terá a primeira partida à beira do campo desde que retornou ao clube de General Severiano.

Em 13 jogos disputados em casa, o Botafogo tem duas vitórias, cinco empates e seis derrotas, totalizando 11 pontos. O Alvinegro conquistou 12 pontos jogando longe dos próprios domínios. No próximo domingo, o desafio na luta contra o Z4 será contra o Corinthians... no Estádio Nilton Santos.

No ano passado, quando comandava o Botafogo, Eduardo Barroca conquistou 16 pontos jogando em casa. Demitido após a 23ª rodada, o treinador teve 11 jogos como mandante, com cinco vitórias, um empate e cinco derrotas, fazendo cinco pontos a mais do que o atual saldo do Alvinegro no Nilton Santos.

O Botafogo terá seis partidas em casa até o fim do Brasileirão. Barroca encara cada partida como "uma final de Copa do Mundo" e ressaltou, em entrevista na última quarta-feira para a "BotafogoTV", que a equipe precisa fazer jus aos mandos de campo para sair da zona de rebaixamento.